Caso Conte-Maresca, Ziliani si schiera ed è putiferio

Non si placano le polemiche per il tumultuoso finale di gara tra Udinese e Inter. L’espulsione di Conte con tanto di accuse ripetute al direttore di gara (“sei sempre tu”), le proteste di Oriali, quindi quelle paroline dell’arbitro Maresca – “accettate quando non riuscite a vincere” – che hanno scatenato la bagarre nel sottopassaggio. Insomma, un finale poco edificante e ruggini che inevitabilmente rischiano di trascinarsi a lungo.

Mentre i social si scatenano soprattutto contro l’arbitro, ma anche nei confronti dell’allenatore dell’ Inter , le reazioni al Tweet del giornalista sono appena più composte. “Da milanista dico cheè il più viscido arbitro italiano”, tuona un utente. “Mentresono due suore di clausura, due santarelline…”, replica un altro. “Il telecronista ha ribadito credo 10 volte cheè napoletano. Strano non aver nominato pure l’“, attacca Federico. Carlo invece è indignato: “Buongiorno Paolo, non ho simpatia per, questo non mi esula a pensare che, se confermate, le parole di Maresca sono gravissime, da ufficio inchieste”. Per altri è colpa dell’allenatore (“era abituato bene”), altri ancora non perdonano la protervia dell’arbitro: “è da radiare per quella frase. Punto”. E Ric tira fuori un retroscena: “era quello che stava alquando Perisic veniva affossato in area contro ilieri non ha espulsoal 26′: già ci ha fatto perdere 4 punti, di che parliamo”.