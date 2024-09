Cesena-Modena, moviola: arbitro in confusione, non vede rigori e rossi: il Var lo salva a metà

La prova di Monaldi al Manuzzi nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto maceratese ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno

Sposato con una giornalista Mediaset Marco Monaldi, la scelta di Rocchi per Cesena-Modena, è il sesto maceratese ad arbitrare in Serie A. Marco Monaldi ha 36 anni, è nato a Loreto ma è di Porto Recanati dove gestisce un’attività insieme al papà. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto marchigiano.

I precedenti di Monaldi con Cesena e Modena

Sei precedenti col Cesena (1 vittoria e 5 pareggi), due col Modena (un pari e una sconfitta) per Monaldi.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Rocca e Cipriani con Zoppi IV uomo, Manganiello a Var e Miele all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Shpendi, Cotali, Palumbo, espulso al 20’ st Caldara

Cesena-Modena, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 25′ ammonito Shpendi per un intervento troppo rude su Palumbo sulla fascia sinistra d’attacco del Modena. Al 32′ giallo per Cotalo dopo un fallo su Adamo. Al 45′ su cross di Mangraviti c’è un mani di Di Pardo: controllo del Var che certifica che il giocatore aveva i piedi dentro l’area e l’arbitro concede il rigore che Shpendi trasforma. Nell’intervallo il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto e il sindaco Enzo Lattuca premiano l’atleta paralimpica faentina Carlotta Ragazzini, bronzo nel tennistavolo a Parigi 2024. Nella ripresa al 4′ ammonito Palumbo per proteste, il giocatore continua a protestare e viene allontanato dai compagni e graziato dall’arbitro. Al 19′ Caldara abbatte Berti a metà campo, giallo per l’ex ma l’arbitro va al Var e rivede la decisione, estraendo il rosso diretto per Caldara. Al 48′ Van Hooijdonk si fa largo in area poi va a terra: proteste di casa per un penalty, ma Monaldi fa proseguire. Cesena-Modena finisce 2-2.