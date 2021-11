Champions, dove vedere Juve-Zenit in tv in chiaro e in streaming

02-11-2021 09:37

Forse non a caso nel giorno della festività che celebra i defunti, arriva nel calendario della Juve la partita più importante della stagione. Una partita che può segnare la morte definitiva di quella che è stata la regina indiscussa e incontrastata del calcio italiano nell’ultimo decennio o il tentativo di resurrezione di una squadra che mai nella sua storia si è trovata in una situazione di tale disagio e difficoltà.

Umiliata in campionato anche da avversarie modeste, la Juve sta mestamente scivolando verso la zona retrocessione, in una crisi totale di gioco, identità, autostima e carisma. Lenta, prevedibile e sterile la creatura di Allegri si è già arresa per la corsa al titolo, ma ha finora messo insieme 3 vittorie su 3 partite in Champions. Un 3-0 facile in terra svedese contro il Malmoe, il soffertissimo 1-0 casalingo contro il Chelsea (unica vera prova da Juve in questa stagione) e poi l’altrettanto sofferto 1-0 a San Pietroburgo di 2 settimane fa: per un totale di 9 punti in 3 partite e la sensazione di una promozione in tasca. Però sono tutti risultati arrivati nella parentesi di risveglio che sembra essere stata archiviata dopo il pareggio di San Siro. Adesso la situazione è ben diversa.

Per fare questi punti la Juve non ha espresso gioco offensivo, ma aveva se non altro mostrato una difesa ordinata e prudente. Nell’ultima settimana tutto questo patrimonio è stato dilapidato e la squadra sembra essere in preda a un inedito stato di smarrimento. Inutile dire che in caso di sconfitta, per la Juve si aprirebbero scenari davvero pericolosissimi. Non solo in Champions dove lo Zenit tornerebbe in corsa, ma anche e soprattutto in campionato dove la Juve è apparsa abulica e priva di quegli attributi che da sempre la hanno contraddistinta nella sua storia. E l’ennesima umiliazione, dopo quelle patite da Sassuolo e Verona, farebbe precipitare i bianconeri in un abisso.

Meglio non pensarci e guardare con ottimismo a una partita sulla assolutamente alla portata di Bonucci e compagnia. Nella gara di andata i russi si sono dimostrati poca roba, temibili in un paio di elementi, ma se la Juve giocasse da Juve dovrebbe finire con un paio di gol di scarto. C’è da augurarsi che stasera i bianconeri vorranno tirare fuori tutta la rabbia che hanno in corpo per uscire dalla crisi in cui sono precipitati dopo un bel filotto di risultati utili (e un po’ di polemiche…).

Probabili formazioni di Juve-Zenit

A livello di formazione probabilmente Allegri opterà per un 4-4-2 con in difesa i due grandi vecchi e DeLigt in panca in attesa di recuperare la condizione. Centrocampo con Cuadrado a destra e Locatelli in regia con McKennie a correre per tutti e Bernardeschi (spalla permettendo) a svariare. In attacco ennesima soluzione d’emergenza con un possibile tandem Dybala e Chiesa. Morata sin qui è stato praticamente inguardabile, ma Allegri potrebbe ridargli fiducia per l’ennesima volta, anche perché gli attaccanti a sua disposizione questi sono: Morata, Kean che è pure infortunato e Kaio Jorge che non è nella lista Champions.

Lo Zenit invece ripropone la sua difesa a 3, una mediana imbottita di palleggiatori brasiiliani e in attacco un gigante a scelta tra Dzyuba e Azmoun.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Chiesa. All. Allegri

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Chiesa. All. Allegri ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. All. Semak

Dove vedere Juve-Zenit in tv

Juventus-Zenit di Champions League, si gioca martedì 2 novembre alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. Arbitro lo spagnolo Hernandez. La partita è trasmessa in diretta in chiaro su Canale5 e via satellite da Sky Sport Uno e Sky Sport(canale 252 satellite). La partita sarà visibile in streaming sulle rispettive piattaforme delle due emittenti.

Se invece si preferisce, per necessità o per comodità, seguire un ottimo live testuale il migliore è sempre su Virgilio Sport.

