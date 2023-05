Champions, i tifosi del Milan aprono un nuovo confronto: in due a processo

I supporter rossoneri furiosi con Pioli per la formazione scelta contro l’Inter e per i cambi tardivi: tra i giocatori il più bersagliato sui social network è Messias

16-05-2023 23:06

L’accesso alla finale di Champions League il Milan l’aveva compromesso nella partita di andata contro l’Inter, ma il ritorno della semifinale a San Siro ha deluso i tifosi rossoneri, che si aspettavano una squadra più coraggiosa e che Pioli sorprendesse Inzaghi con qualche novità tattica. Il tecnico è il principale imputato per i milanisti, ma insieme a lui c’è anche Messias, la delusione più grande dei 90’.

I tifosi del Milan processano Pioli

Il Milan ha prodotto poco, troppo poco, per riuscire a mettere davvero in discussione la qualificazione dell’Inter alla finale di Champions League. Questa l’accusa che il popolo rossonero muove a Stefano Pioli e alla sua squadra al termine della semifinale di ritorno vinta dai nerazzurri per 1-0, dopo il 2-0 ottenuto nella gara di andata. In particolare i tifosi del Milan se la prendono con il proprio allenatore, incapace non solo di presentare novità in grado di sorprendere l’Inter, ma anche di cambiare in corso l’assetto tattico della squadra per renderla più pericolosa.

Milan, gli attacchi sui social a Pioli

“Primo cambio dopo 72 minuti quando sei sotto 3-0 in totale: un allenatore dovrebbe trovare prima le soluzioni”, commenta Saturnion su Twitter. “Leao stretto, lanci lunghi anni ’70, niente cambi di gioco… oggi davvero imbarazzante Pioli”, scrive Nicolò criticando l’allenatore del Milan. “Tutti i derby ha perso Pioli, tutti!”, protesta Andrea. “Pioli se ne deve andare… ripartire da lui sarebbe l’errore più grande che possiamo fare”, accusa Marco.

“La mediocrità fatta allenatore… Via dal Milan assolutamente”, la richiesta di DiegoA. “Pioli l’ha persa facendo turnover con la Cremonese a una settimana dal derby e mettendo i titolari (perdendo Leao) con la Lazio a 4 giorni dall’andata… poi diciamo che tra le due rose non c’è paragone. Guardare cambi Inter di stasera”, l’analisi più ampia di DDA.

Milan, anche Messias nel mirino dei tifosi

Tra le colpe di Pioli, secondo i tifosi, quella di aver insistito con Messias titolare. Il brasiliano è tra i più bersagliati da parte della tifoseria del Milan. “Messias stava sbagliando tutte le giocate, bravo Pioli continua così”, l’attacco di Antonio. “Ma come fa a mettere Messias lasciando fuori Saelemaekers, che è uno dei giocatori più in palla in questi giorni?”, domanda Longos.

“Padre Pioli incompetente ha deciso di non provarci tenendo in campo un Messias che per 80 minuti ci ha giocato contro a discapito di Saelemaekers decisamente più in forma. Basta, #pioliout”, scrive Il Pacato. “Messias non l’ha tolto nemmeno al 45′, per farmi impazzire ancora di più”, il commento di Fabio. Andrea, invece, se la prende con la società: “75 minuti di semifinale di Champions a Messias sono lo specchio della nostra rosa!! Grazie per essere arrivati fin qua… sempre Forza Milan!”.