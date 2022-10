27-10-2022 11:32

La Juventus fa notizia in Italia, Barcellona ed Atletico Madrid faranno sicuramente scalpore in Spagna. La Champions League, come in ogni stagione presenta il conto, e talvolta può essere decisamente caro e difficile da digerire anche per quelle squadre che sono abituate a stare nell’élite del grande calcio.

Juventus: la maledizione Champions League continua

L’Europa non è stata particolarmente gentile con la Juventus nelle ultime stagioni. Il club bianconero cerca da tempo un’affermazione a livello continentale dopo aver fatto incetta di scudetti in Italia. Lo scorso anno i bianconeri furono eliminati agli ottavi dal Villareal, nel 2021 l’eliminazione della squadra guida da Andrea Pirlo arrivò sempre agli ottavi per opera del Porto ed un anno prima sotto la guida di Maurizio Sarri fu il Lione a mettere fine al cammino Europeo.

Juventus: che crollo in Champions League

La sconfitta con il Benfica e la mancata qualificazione agli ottavi rappresenta senza dubbio un boccone difficile da digerire per la dirigenza bianconera e per i suoi tifosi. Il girone con Psg, Benfica e Maccabi rappresentava una sfida difficile ma non impossibile da superare ed invece i bianconeri si sono ritrovati probabilmente a giocarlo nel momento peggiore degli ultimi 10 anni rimediando una sonora delusione. Ora però c’è ancora da giocare l’ultimo match che potrebbe aprire le porte dell’Europa League.

Barcellona e Atletico out: la Juventus non è sola

La Champions League non porta solo con sé il fascino delle grandi sfide ma anche quello delle grandi delusioni. A farne le spese questa volta sono due grandi del calcio spagnolo: Barcellona ed Atletico Madrid. I blaugrana sembrano stentare a far partire la rifondazione che hanno cominciato e per il secondo anno di fila proveranno a riscattarsi in Europa League dopo essere stati eliminati per mano di Inter e Bayern Monaco, non senza qualche eccessiva polemica.

Niente da fare anche per l’Atletico Madrid che con il pareggio rocambolesco contro il Leverkusen è costretto a rinunciare agli ottavi di finale. La squadra di Simeone era inserita in un girone considerato abbordabile ma i soli 4 gol realizzati in 5 gare sono stati causa di un’eliminazione prematura e ora c’è anche da conquistare la qualificazione all’Europa League. La Spagna dice addio anche al Siviglia, che chiuderà con ogni probabilità al terzo posto il girone G e proverà a giocare nella seconda competizione europea che l’ha vista trionfare più volte.