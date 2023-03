I nerazzurri, forti dell'1-0 di San Siro, cercando il pass per i quarti di finale al Do Dragao. In avanti la coppia formata da Dzeko e Lautaro. Arbitra il polacco Marciniak.

Oggi 14 marzo va in scena la sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, tra Porto e Inter. La partita è in programma alle 21 allo stadio Do Dragao, casa dei portoghesi. L’arbitro del match sarà Szymon Marciniak.

Champions League, in difficoltà in campionato, l’Inter non può sbagliare

Reduce da diversi passi falsi in campionato (Bologna e, soprattutto, la sconfitta sul campo dello Spezia), la squadra di Simone Inzaghi non può fallire l’appuntamento con i quarti di finale di Champions League.

Forte dell’1-0 nella sfida d’andata a San Siro, l’Inter sa che non potrà sbagliare nulla sul campo del Porto, squadra decisamente ostica e con individualità importanti.

Porto-Inter, le statistiche non sorridono ai nerazzurri

In nove sfide in Portogallo, l’Inter ha vinto una sola volta, perdendo in quattro occasioni e pareggiandone altrettante. E’ accaduto nel lontano 1996, ai danni del Boavista.

Invece i “dragoni” hanno un buon feeling con i club italiani al Do Dragao: otto vittorie e “solo” quattro sconfitte (sei i match finiti in parità).

I punti di forza di Porto e Inter

Come dimostrato già nella gara d’andata, la squadra di Sergio Conçeicao è una squadra molto difficile da affrontare. Pressing continuo e gioco veloce, i portoghesi sono una squadra ben allenata e con individualità importanti. Le assenze di Joao Mario (infortunato) e Otavio (squalificato) potrebbe portare Sergio Conçeicao a cambiare schema tattico.

L’Inter, al completo, è una squadra di grande fisicità e con tante soluzioni offensive. Il gioco sulle fasce è fondamentale per Simone Inzaghi che, davanti, può contare su giocatori di enorme classe come Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e, all’occorrenza, Edin Dzeko. Tutto passa dal centrocampo e dalla capacità di controllare il pallone.

Porto-Inter: le probabili formazioni

In casa portoghese, il tecnico Sergio Conceiçao deve fare a meno di due elementi chiave come Otavio e Joao Mario. Spazio a Pepé che prenderà il posto di Joao Mario e darà una mano anche in difesa.

L’Inter dovrebbe puntare su Edin Dzeko dal primo minuto con Romelu Lukaku pronto ad entrare a gara in corsa. Milan Skriniar pronto a stringere i denti ed accomodarsi almeno in panchina.

Porto

(4-3-3)

D.Costa;

Manafa, Pepe, Marcano, Zaidu;

Uribe, Grujic, Eustaquio;

Pepé, Taremi, Galeno.

All.: Conçeicao.

Inter

(3-5-2)

Onana;

Darmian, Acerbi, Bastoni;

Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;

Dzeko, Lautaro.

All.: Inzaghi.

L’arbitro di Porto-Inter: Szymon Marciniak

Sarà il polacco Szymon Marciniak, arbitro della finale Mondiale 2022, a dirigere il match Porto-Inter, valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Con il fischietto polacco, l’Inter ha vinto due gare e ne ha perse altrettante, con anche due pareggi.

Ad assisterlo, i guardalinee Tomasz Listkiewicz e Tomasz Kwiatkowski. Al VAR il connazionale Bartosz Frankowski, affiancato da Paweł Raczkowsk.

Dove vedere in tv e in streaming Porto-Inter. Anche gratis

Il match di ritorno degli ottavi di Champions League 2022-2023 tra Porto e Inter sarà trasmesso, in chiaro, su Canale 5 a partire dalle 21. Sarà disponibile anche su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

Se invece preferisci seguirla con un live testuale, il migliore è quello che trovi qui su Virgilio Sport.