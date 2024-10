Lipsia-Juventus, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Secondo impegno per la squadra di Thiago Motta nella massima competizione europea: le scelte del tecnico bianconero per la sfida con i tedeschi

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Prosegue la seconda giornata della Phase League di Champions 2024/25 e la Juventus, guidata da Thiago Motta, è pronta a tornare in campo nella massima competizione europea. In questo turno, i bianconeri affronteranno il Lipsia di Rose. Di seguito, tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming, oltre alle probabili scelte dei due allenatori.

Champions: Lipsia-Juventus, quando si gioca

La sfida tra Lipsia e Juventus è in programma oggi, mercoledì 2 ottobre, alla Red Bull Arena. Ancora imbattuti in Serie A, bianconeri sono a caccia di continuità anche in Champions League, dopo la convincente vittoria al debutto contro il PSV Eindhoven. Situazione diversa per la formazione tedesca, che cercherà subito di riscattarsi dopo la sconfitta subita all’esordio contro l’Atletico Madrid al Metropolitano.

Dopo la sfida con il Lipsia, Vlahovic e compagni proseguiranno il loro cammino nella Phase League affrontando Stoccarda, Lilla, Aston Villa, Manchester City, Club Brugge e Benfica. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la sensazionale sfida in diretta TV e streaming:

Partita: Lipsia-Juventus

Dove: Red Bull Arena, Lipsia

Quando: mercoledì 2 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Lipsia-Juventus in diretta streaming

I tifosi e gli appassionati che desiderano seguire la partita tra Lipsia e Juventus potranno farlo tramite Amazon Prime Video. Di fatto, delle 203 partite totali della Champions League 2024/25, 185 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky, mentre le restanti 18 partite saranno un’esclusiva di Amazon Prime Video.

L’app di Amazon Prime Video può essere scaricata gratuitamente su PC, smartphone o tablet, oltre a poter essere utilizzata su vari tipi di televisori, collegati a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Per accedere alla visione della partita, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Inoltre, l’app Prime Video è disponibile anche su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Abbonandosi ora, si può usufruire della prova gratuita di 30 giorni:

Le probabili formazioni

Per la sfida contro il Lipsia, Thiago Motta pensa a un 4-1-4-1, con Fagioli davanti alla difesa e McKennie titolare. Tra i pali torna Di Gregorio al posto di Perin, mentre in difesa ci sarà Savona terzino, con Kalulu e Brember centrali. In attacco, partirà dal primo minuto Nico Gonzalez. Lipsia in campo con il 4-4-2, con la coppia d’attacco Openda-Sesko.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Nusa, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Sesko. A disp. Vendevoordt, Zingerie, Baumgartner, Bitshiabu, Elmas, Gebel, Klostermann, Poulsen, Henrichs, Vermeeren, André Silva. All. Rose.

Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Nusa, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Sesko. Vendevoordt, Zingerie, Baumgartner, Bitshiabu, Elmas, Gebel, Klostermann, Poulsen, Henrichs, Vermeeren, André Silva. Rose. JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona. Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Cabal, Danilo, Douglas Luiz, Thuram, Locatelli, Mbangula, Rouhi, Gatti, Conceiçao. All. Thiago Motta.

L’arbitro del match

A dirigere il match è l’arbitro François Letexier, coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni e il quarto ufficiale Jérémy Stinat. Al VAR Jérôme Brisard insieme a Willy Delajod. L’unico precedente tra l’arbitro francese e i bianconeri risale al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lisbona, disputato il 20 aprile 2023, gara che si concluse con il punteggio di 1-1.