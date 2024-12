Bayer Leverkusen-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Sesto appuntamento della League Phase: obiettivo ottavi per Lautaro e compagni. Non ci sarà Dumfries a causa di un attacco influenzale: ecco le possibili scelte di Simone Inzaghi.

Sesta giornata di League Phase di Champions League 2024/25. Trasferta per l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I nerazzurri, imbattuti nella competizione e secondi in classifica con 13 punti, sono a un passo dalla qualificazione al turno successivo. A tre gare dalla chiusura del girone unico, l’obiettivo di Lautaro e compagni è quello di piazzarsi tra le prime otto per evitare i playoff.

Champions: Bayer Leverkusen-Inter, quando si gioca e a che ora

Fischio d’inizio alle 21 alla BayArena di Leverkusen, con l’Inter che arriva al confronto con il Leverkusen dopo la vittoria di misura contro il Lipsia nel turno precedente della competizione. Dopo la gara contro i tedeschi, i nerazzurri affronteranno lo Sparta Praga, in trasferta, e il Monaco, a San Siro.

Partita: Bayer Leverkusen-Inter

Dove: BayArena, Leverkusen

Quando: martedì 10 dicembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

Champions, Bayer Leverkusen-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming

Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida tra Bayer Leverkusen e Inter in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre, sarà possibile seguire la gara, valida per la sesta giornata di League Phase di Champions, anche in streaming, sull’app Sky Go o NOW.

Le probabili formazioni

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen dopo aver battuto il Parma per 3-1 in Serie A. L’allenatore Simone Inzaghi si appresta ad apportare alcune modifiche alla formazione: Dumfries sarà assente a causa di un’influenza, aggiungendosi agli indisponibili Pavard, Di Gennaro e Acerbi, oltre a Correa e Palacios, che non sono stati inseriti in lista.

Nonostante un lieve affaticamento, Buchanan sarà regolarmente a disposizione. Il Bayer Leverkusen attraversa un buon momento di forma, reduce dalla vittoria per 2-1 in Bundesliga contro il St. Pauli. In Coppa di Germania, i tedeschi nell’ultimo turno hanno mandato ko il Bayern Monaco, grazie al gol decisivo di Tella.

BAYER LEVERKUSEN (3-5-2): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Schick, Wirtz. All. Xabi Alonso.

Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Schick, Wirtz. All. Xabi Alonso. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Bayer Leverkusen e Inter, sarà il fischietto sloveno Slavko Vinčić, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič eMatej Jug come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Alen Borošak insieme all’olandese Pol van Boekel.

L’Inter può contare su un bilancio positivo nei tre precedenti diretti dall’arbitro sloveno. Il primo risale all’Europa League 2014, quando i nerazzurri pareggiarono 1-1 in trasferta contro il Saint-Etienne. Il secondo incontro, uno 0-0 casalingo contro lo Shakhtar Donetsk, avvenne nel dicembre 2020. L’ultimo precedente è del 4 ottobre 2022, in Champions League, quando l’Inter superò il Barcellona a San Siro grazie a una rete di Calhanoglu.