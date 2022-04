Classifica senza errori arbitrali, 33ma giornata: falsate due partite

Non mancano le polemiche anche nel turno di campionato pasquale. Proteste veementi in Juventus-Bologna e in Napoli-Roma , con i rossoblu ridotti in nove negli ultimi minuti e Mourinho furente per la direzione di Di Bello . Le due partite falsate nel panorama della 33ma giornata, però, sono altre. Si tratta del match dell’ Olimpico tra Lazio e Torino e di quello del Gewiss Stadium tra Atalanta e Verona.

Arbitri, la moviola di Juve-Bologna e Napoli-Roma

Finale arroventato allo Stadium, con Soumaoro e Medel espulsi e il Bologna costretto a giocare in nove contro undici nel finale. Pessima la gestione, con una gestualità incomprensibile che scatena la rabbia – comunque ingiustificata – di Medel, ma corretta la decisione di Sacchi che – grazie all’aiuto del Var – valuta fuori area il contatto Soumaoro-Morata, espellendo il difensore rossoblu. In Napoli-Roma Mourinho chiede un rosso per Zanoli (fallo su Oliveira) e un rigore (contatto Meret-Zaniolo), ma l’unico errore grave di Di Bello è il non aver concesso subito un rigore solare agli azzurri per fallo di Ibanez su Lozano: provvidenziale la chiamata dalla sala Var.

La moviola di Milan, Inter e le sviste gravi del turno

Nessun episodio significativo da segnalare nella direzione di Maresca in Spezia-Inter: manca forse un giallo a Bastoni (diffidato), autore di un fallaccio su Manaj. Regolari i gol del Milan contro il Genoa: buono l’arbitraggio di Chiffi. Falsata Lazio-Torino: da annullare il gol del Toro, veemente la spinta di Pobega su Lazzari nel corner da cui nasce il gol di Pellegri e che Prontera non vede. Falsata pure Atalanta-Verona: manca il rosso al gialloblu Gunter nel primo tempo. Negativa la direzione di Piccinini, con i nerazzurri che avrebbero meritato almeno il pari.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti:

1. Milan 74 punti

2. Napoli 69

3. Inter* 64

4. Roma 62

5. Lazio 58

6. Juventus 57

7. Atalanta* 55

8. Fiorentina* 54

9. Sassuolo, Verona 46

11. Torino* 45

12. Bologna* 39

13. Udinese** 37

14. Empoli 34

15. Sampdoria 29

16. Spezia 28

17. Cagliari 26

18. Genoa 25

19. Venezia* 17

20. Salernitana** 17

*1 partita in meno

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori):

1. Milan (-3) 71 punti

2. Inter* (+5) 69

3. Napoli (-2) 67

4. Juventus (+6) 63

5. Roma (-4) 58

6. Lazio (-2), Fiorentina* (+2) 56

8. Atalanta* (-4) 51

9. Verona 48 (+2)

10. Sassuolo 46

11. Torino* (-5) 40

12. Udinese** (+2) 39

13. Bologna* (-1) 38

14. Empoli 34

15. Spezia (+5) 33

16. Sampdoria 29

17. Cagliari (+2) 28

18. Genoa (-3), Venezia* (+5) 22

20. Salernitana** (+2) 19

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

2020-21: Inter