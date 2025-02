Classifica senza errori arbitrali: come cambia dopo Juve-Inter, Lazio-Napoli e i match di Milan e Roma

Dopo diverse giornate macchiate da errori in serie, con un numero piuttosto rilevante di partite falsate o comunque condizionate da sviste e svarioni, una giornata tutto sommato positiva dal punto di vista arbitrale. Insolitamente poche le polemiche, limitate comunque a episodi non direttamente determinanti. Eppure, episodi significativi ci sono stati anche stavolta. Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla venticinquesima di campionato: vediamo come cambia dopo i big match Juve-Inter, Lazio-Napoli e le sfide del Milan contro il Verona e della Roma col Parma.

Arbitri, ancora sviste e svarioni

L’errore principale dell’intera giornata s’è verificato a San Siro durante la partita tra Milan e Verona: arbitro Fourneau. Al 14′ del secondo tempo manca un rosso al gialloblu Duda per somma di ammonizioni: il calciatore del Verona dà un buffetto a Jimenez che reagisce, il direttore di gara ammonisce soltanto il rossonero e non prende provvedimenti nei confronti di Duda che, già ammonito, avrebbe dovuto lasciare il campo. Il VAR non può intervenire perché il caso non rientra nella casistica e allora dobbiamo registrare l’errore, in ogni caso non determinante ai fini del risultato.

Moviola, tutte le partite del turno

Discussioni in altre partite, soprattutto a Bergamo dove l’Atalanta ha protestato per l’annullamento di un gol di Brescianini e per la mancata concessione di un rigore nella ripresa contro il Cagliari. Corrette, in ogni caso, le decisioni di Marchetti: c’è carica di Posch su Caprile prima della rete di Brescianini, attaccato al corpo il braccio con cui Zortea respinge un cross nel finale. Proteste della Lazio nel match contro il Napoli per il mancato rosso ad Anguissa, già ammonito, per una manata a Romagnoli: giusta la decisione di Massa, contatto leggerissimo e involontario. Infine, Juve-Inter: l’errore più grave di Mariani il mancato giallo a Conceicao per un fallo fuori area su Dumfries, neppure fischiato, al 40′ del primo tempo.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 56 NAPOLI -2 58 INTER 54 INTER -1 55 ATALANTA 51 LAZIO -1 47 JUVENTUS 46 ATALANTA +5 46 LAZIO 46 JUVENTUS +2 44 FIORENTINA 42 MILAN* +2 43 MILAN* 41 ROMA -5 42 BOLOGNA* 41 FIORENTINA – 42 ROMA 37 BOLOGNA* +2 39 UDINESE 33 UDINESE -5 38 GENOA 30 TORINO -4 32 TORINO 28 GENOA +1 29 COMO 25 COMO – 25 CAGLIARI 25 LECCE – 25 LECCE 25 PARMA -3 23 VERONA 23 EMPOLI -1 22 EMPOLI 21 CAGLIARI +3 22 PARMA 20 MONZA -2 16 VENEZIA 16 VERONA +7 16 MONZA 14 VENEZIA +1 15

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

