Classifica senza errori arbitrali: svista folle in Juve-Genoa, pasticci anche in Napoli-Milan e Inter-Udinese

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Non mancano le polemiche anche nella trentesima giornata: scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Lo sprint verso la conclusione della Serie A è lanciato. Tutto è ancora in gioco in testa e in coda alla classifica, sia nel campionato “reale” che in quello depurato da sviste e pasticci di arbitri e VAR. Che, purtroppo, sono ricominciati dopo la sosta. Diverse le situazioni imbarazzanti nell’ambito di una giornata che ha fatto segnare l’ennesimo match falsato per una svista colossale, nonostante sia stata messa in risalto da pochi. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla trentesima di campionato e quante differenze ci sono con la Serie A vera.

Arbitri, che errore in Juventus-Genoa

La partita falsata della 30ma giornata di Serie A è quella dello Stadium tra la Juventus e il Genoa. Nessuno degli autorevoli moviolisti dei vari canali televisivi ha notato che il gol bianconero di Yildiz nasce da un vizio di fondo, che non è sfuggito al nostro Fabrizio Piccolo: l’azione nasce da una ripresa in gioco irregolare, con Tudor fuori dalla sua area tecnica che consegna velocemente il pallone a Koopmeiners. Rapuano, il direttore di gara, avrebbe dovuto fermare il gioco e sanzionare il nuovo allenatore della Juventus.

Moviola Serie A: le altre partite del turno

Errori non determinanti anche in altre partite. In Inter-Udinese, ad esempio, manca una punizione dal limite a favore dei nerazzurri a inizio ripresa per fallo su Thuram, episodio che scatenerà la rabbia di Inzaghi. In Napoli-Milan l’ammonizione di Conte, che costringerà il tecnico partenopeo a saltare la prossima sfida di Bologna, nasce dalle proteste per una rimessa laterale per il Milan che non c’era: Neres aveva tenuto il pallone in gioco. Corrette invece le decisioni di Doveri in Fiorentina-Atalanta (niente rigore per un tocco di mano di Pablo Marì in area viola e per un contatto Zappacosta-Kean in quella atalantina) e di Massa in Lazio-Torino: non punibile un tocco di mano di Maripan in area, il braccio del giocatore granata si appoggia a terra in dinamica.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 67 NAPOLI -4 68 NAPOLI 64 INTER – 67 ATALANTA 58 ROMA -5 57 BOLOGNA 56 LAZIO -1 53 JUVENTUS 55 ATALANTA +5 53 ROMA 52 BOLOGNA +4 52 LAZIO 52 JUVENTUS +4 51 FIORENTINA 51 MILAN -2 49 MILAN 47 FIORENTINA +2 49 UDINESE 40 UDINESE -5 45 TORINO 39 TORINO -4 43 GENOA 35 GENOA -2 37 COMO 30 COMO – 30 VERONA 30 PARMA -2 28 CAGLIARI 29 LECCE -1 26 PARMA 26 CAGLIARI +4 25 LECCE 25 EMPOLI -1 24 EMPOLI 23 VERONA +6 24 VENEZIA 20 MONZA -4 19 MONZA 15 VENEZIA +1 19

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.