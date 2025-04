Conference League, Celje-Fiorentina: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

La Fiorentina fa scalo in Slovenia dove affronterà la rivelazione Celje dell'ex Liverpool Riera per l'andata dei quarti di Conference: Palladino pensa al turnover, Kean in panca

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Scocca l’ora della viola. La Fiorentina fa scalo in Slovenia dove affronterà la sorpresa Celje in occasione dell’andata dei quarti della Conference League. L’obiettivo dei toscani è chiaro: arrivare fino in fondo alla competizione che hanno solo sfiorato nelle ultime due edizioni.

Conference League, Celje-Fiorentina, quando si gioca

Il primo atto dei quarti di finale di Conference League tra il Celje e la Fiorentina è in programma stasera, giovedì 10 aprile, con fischio d’inizio dell’incontro fissato alle 21:00. La squadra di Palladino è arrivata a questo punto dopo aver chiuso al terzo posto nella fase campionato e aver superato non senza difficoltà – per via del ko all’andata – i greci del Panathinaikos agli ottavi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allo stadio Z’dežele affronteranno il Celje guidato dallo spagnolo ex Liverpool Albert Riera, che, dopo aver centrato la qualificazione ai playoff per il rotto della cuffia, ha eliminato prima l’Apoel Nicosia e poi gli svizzeri del Lugano ai rigori. Il club è già nella storia: è infatti la prima squadra slovena a essere approdata ai quarti di una competizione Uefa.

Ricapitoliamo le informazioni utili della partita:

Partita: Celje-Fiorentina

Celje-Fiorentina Dove: Stadio Z’dežele, Celje

Stadio Z’dežele, Celje Quando: giovedì 10 aprile, 2025

giovedì 10 aprile, 2025 Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: Sky

Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Conference League

A che ora e dove vedere Celje-Fiorentina in diretta TV

La trasferta in Slovenia della Fiorentina sarà trasmessa in tv questa sera a partire dalle 21:00. A detenere in esclusiva i diritti della partita è Sky, che manderà in onda l’evento sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252).

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Conference in tv e streaming!

Conference, Celje-Fiorentina dove vederla in streaming

Chi non ha la possibilità di seguire l’andata dei quarti di Conference sul piccolo schermo, ha comunque due opzioni per vederla in streaming. Gli abbonati alla pay-tv satellitare possono sempre contare sull’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet. Non solo: c’è anche l’alternativa NOW, la piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

Palladino tra coppa e campionato. Nonostante l’importanza della posta in palio, l’allenatore della Fiorentina potrebbe ricorrere al turnover risparmiando – almeno inizialmente – Gudmundsson e la stella Kean.

La Viola si dispone sul rettangolo verde col 3-5-2, questo l’undici anti-Celje che potrebbe avere in mente l’ex tecnico del Monza: il terzetto composto da Pongracic, Comuzzo e Ranieri agirà a protezione di De Gea. A centrocampo, da destra a sinistra, si candidano a partire dal primo minuto Dodò, Adli, Cataldi, Mandragora e Folorunsho, con Beltran e Zaniolo in attacco.

Celje (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Juanjio Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys. Allenatore: Albert Riera

Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Juanjio Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys. Allenatore: Albert Riera Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Adli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Beltran, Zaniolo. Allenatore: Raffaele Palladino

L’arbitro del match

A dirigere l’andata dei quarti di Conference tra Celje e Fiorentina sarà l’arbitro tedesco Felix Zwayer. Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz; quarto uomo Florian Badstubner. Al Var ci sarà Pascal Muller coadiuvato da Robert Schroder.