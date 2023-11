Conference League, Fiorentina-Genk: info, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La Fiorentina deve battere i belgi del Genk per blindare il primato nel Gruppo F di Conference League: Italiano non rinuncia alla stella Nico Gonzalez

Partita cruciale all’Artemio Franchi per la Fiorentina, che riceve la visita del Genk in un match valevole per la quinta giornata di Conference League. La Viola guida il Gruppo F con 8 punti, ma nulla è ancora deciso, perché la compagine belga e il Ferencváros di Dejan Stankovic inseguono a -2. Dunque, la parole d’ordine è conquistare i tre punti per andare avanti nella competizione.

Dove vedere Fiorentina-Genk in tv e in streaming

Fiorentina e Genk scenderanno in campo all’Artemio Franchi giovedì 30 novembre, con calcio d’inizio alle 21:00. Buone notizie per i tifosi viola, che potranno vedere la gara di Conference League in chiaro su TV8. Non solo, però, perché la partita andrà in onda anche su Sky e Dazn, in quest’ultimo caso attraverso l’app che può essere installata sulle smart tv di ultima generazione.

Nel dettaglio, Sky trasmetterà la sfida della Fiorentina su Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). Per quanto riguarda lo streaming, diverse le opzioni per gli utenti: dal sito di TV8 alle app Sky Go e di Dazn, disponibili sui vari dispositivi mobili oltre che su pc. Infine Now, servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Fiorentina-Genk: Italiano non rinuncia a Nico

Italiano dovrebbe recuperare Kayode, ma il talento classe 2004 partirà solo dalla panchina. Come terzini ancora Parisi dirottato a destra e Biraghi a sinistra. In mediana Maxime Lopez dovrebbe spuntarla su Arthur, mentre Mandragora è favorito su Duncan. Non si tocca la stella Nico Gonzalez, con Barak in vantaggio su Bonaventura in posizione centrale. Solito ballottaggio anche in attacco: Nzola dovrebbe essere schierato dal primo minuto.

I belgi, che nel match d’andata hanno beffato i toscani acciuffando il 2-2 nei minuti finali, si affidano al tridente composto da Oyen, Zeqiri e Paintsil.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genk

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Kouame, Barak, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano

Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Kouame, Barak, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano Genk (4-3-3): Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil. Allenatore: Vrancken

Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil. Allenatore: Vrancken Arbitro: Joey Kooij (Paesi Bassi)

