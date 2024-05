Playoff di B, andata finale Cremonese-Venezia: le formazioni, che succede in caso di parità, dove vederla in tv

Il conto alla rovescia per l'andata della finale dei playoff di B è iniziato: le possibili scelte di Stroppa e Vanoli e la programmazione del match

Mancano pochi giorni e il puzzle sarà completo e si scoprirà la terza squadra promossa in Serie A dopo il Parma e il Como. Venezia e Cremonese sono pronte a sfidarsi nel doppio incontro della finale playoff di Serie B, ma ci sarà posto solo per una squadra sul trono al termine dei 180 minuti.

Finale playoff Serie B, come arrivano Cremonese e Venezia

Si affronteranno in finale le due squadre che hanno dimostrato di più durante la regular season. Il Venezia, dopo aver sentito solo il profumo della promozione diretta, in semifinale ha mostrato la sua superiorità contro il Palermo, vincendo sia l’andata sia il ritorno, anche se stranamente è mancata la firma del bomber Pohjanpalo.

Anche la Cremonese non ha lasciato nessuno spiraglio al Catanzaro di Vivarini, che non ha risposto presente nel momento più importante della stagione. Infatti, dopo il 2-2 del Ceravolo, allo Zini i giallorossi hanno subito il poker della squadra di Stroppa. Partire bene sarà fondamentale, soprattutto per i grigiorossi che per staccare il pass per la Serie A avranno bisogno di una vittoria al termine dei 180 minuti. In caso di pareggio infatti volerà nella massima serie la formazione di Vanoli, che può godere di un miglior piazzamento in classifica.

Dove vedere Cremonese-Venezia

Il fischio d’inizio del match d’andata tra Cremonese e Venezia è previsto per domani, giovedì 30 maggio alle ore 20.30 allo Zini. L’andata della finale play off di Serie B, andrà in onda su Sky Sport e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento e in streaming su Dazn e Zona Dazn. Non sarà possibile seguire la sfida in chiaro e gratis. Partita: Cremonese-Venezia

Data : giovedì 30 maggio 2024

: giovedì 30 maggio 2024 Orario : 20:30

: 20:30 Canale TV : DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Cremonese-Venezia, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.