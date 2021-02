Cristiano Ronaldo e Georgina Campioni di generosità: bellissimo gesto di beneficenza

Alcuni gesti di generosità meritano sicuramente di essere raccontati. È il caso di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, una delle coppie più famose e invidiate del mondo che, rispondendo alla richiesta d’aiuto di una mamma purtroppo disperata, hanno deciso di aprire il loro cuore e il loro portafoglio e pagare l’intera spesa per le cure di Tomas, un bambino di 7 anni che purtroppo lotta contro una brutta forma di cancro chiamata neuroblastoma, un tumore che ha origine da cellule del sistema nervoso simpatico.

Il neuroblastoma (NBL) è un tumore neuroendocrino maligno embrionario caratteristico del bambino, che deriva da cellule della cresta neurale, da cui fisiologicamente prendono origine la midollare del surrene ed i gangli del sistema nervoso e simpatico. Per combattere questo Grande Male sono necessarie pesanti sedute di Chemioterapia ed Immunnoterapia, oppure sessioni di Terapia Radiometabolica, dunque tutte cose davvero molto costose.

È stata la sorella di Georgina, Ivana, a raccontare l’intera storia sulla propria pagina Instagram:

“Tomas è già in viaggio per Barcellona per effettuare alcuni test e iniziare la cura del cancro all’ospedale Vall d’Hebron. Grazie Georgina e Cristiano per il vostro aiuto, solidarietà e grande cuore. Grazie infinite per aver aiutato Tomas ad accedere alle cure”. Questo il messaggio, probabilmente ricevuto dalla madre del ragazzo per ringraziare la coppia per la loro generosità.

CR7 non è nuovo a cose di questo genere. In passato ha infatti raccolto altri appelli, soprattutto quando si era trattato di bambini in gravi difficoltà. Ronaldo non ha mai dimenticato la sua infanzia, e le sue difficoltà economiche, in maniera particolare quando, da ragazzino, approdò allo Sporting Lisbona e doveva lottare per procurarsi il cibo. Una dimostrazione come la sotria di ognuno non sia mai davvero scritta in anticipo, e di come la vita possa cambiare in un istante.

