Cristiano Ronaldo, scoppia il caso: il gesto dopo la partita

Un’altra delusione per Cristiano Ronaldo: dopo la stagione complicata in serie A con la Juventus che ha dovuto abdicare al trono di regina d’Italia, anche gli Europei riservano il loro amaro verdetto per CR7 e per il Portogallo, che non è riuscito a difendere il titolo di campione d’Europa.

I lusitani sono stati sconfitti per 1-0 dal Belgio agli ottavi di finale giocati a Siviglia, affondati da una rete di Thorgan Hazard. A fare rumore dopo il triplice fischio, oltre al colloquio tra Lukaku e lo stesso capitano del Portogallo, l’uscita furente dal campo dell’attaccante della Juventus, che prima di dirigersi verso gli spogliatoi si è tolto la fascia e l’ha gettata per terra, calciandola via con rabbia.

Un membro dello staff di Fernando Santos l’ha raccolta e ha cercato subito di consolarlo, senza successo. Il gesto di CR7 non è passato inosservato e sui social c’è chi lo ha criticato e chi lo ha difeso tra i tifosi portoghesi.

Per Ronaldo arriva l’ora della verità: nei prossimi giorni deciderà il suo futuro, e la Juventus sta attendendo la sua scelta per impostare il mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe alla fine rimanere a Torino: nessuno, né il Manchester United, né il Paris Saint Germain, gli ha garantito lo stipendio che percepirà nel suo ultimo anno di contratto alla Juventus.

Ronaldo lascia gli Europei con 5 reti segnate in quattro partite: è diventato il capocannoniere assoluto della competizione con 14 reti.

OMNISPORT | 28-06-2021 13:03