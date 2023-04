Europa League: Il fuorionda di Cuadrado al gol di Dybala spiazza tutti

Dybala trascina la Roma contro il Feyenoord e il suo gol meraviglioso scatena letteralmente l'ex compagno di squadra ai tempi della Juve, che si lascia andare a considerazioni sorprendenti

Simpatico, spiazzante e inatteso fuorionda, quello andato in scena ieri sera al termine della gara di ritorno valevole per i quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona. Protagonista (semi)inconsapevole dell’accaduto è Juan Cuadrado, che pensando ha esternato tutto il suo stupore e gradimento nell’ammirare lo splendido gol messo a segno da Paulo Dybala nel match della Roma contro il Feyenoord. Un siparietto, che ha infiammato i tifosi bianconeri sui social.

La serata europea delle italiane

Quella andata in scena ieri è stata un’altra importante serata per le italiane impegnate nelle competizioni europee, con tutte e tre le squadre a strappare il pass per le semifinali. In Conference League, la Fiorentina ha faticato, ma ha eliminato il Lech Poznan e se la vedrà con il Basile. In Europa League, Roma e Juventus hanno superato rispettivamente Feyenoord e Sporting al termine di due match tiratissimi e, ora, saranno chiamate a superare Bayer Leverkusen e Siviglia per regalarsi una finale tutta italiana.

Roma trascinata da Dybala

Facendo un passo indietro, in un Olimpico nuovamente sold out, ai giallorossi sono serviti 120′ per avere la meglio sull’undici guidato in panchina da Arne Slot. L’1-0 di Rotterdam e il gol del momentaneo 1-1 siglato da Paixao all’80’ avrebbero, infatti, condannato la Roma. A salvare tutto, a un minuto dal novantesimo, ha pensato la meravigliosa giocata di un Paulo Dybala a mezzo servizio, che ha indirizzato definitivamente la gara e dato il via al successo 4-1 dei giallorossi dopo i tempi supplementari.

La giocata della Joya argentina è da capogiro: sul centro sinistra, Dybala ha, infatti, ricevuto l’assist di prima di Pellegrini e insaccato la sfera in spaccata, dopo aver letteralmente fatto sparire il pallone davanti a Trauner con uno stop a seguire di classe purissima. Una rete fantastica, che ha ricevuto apprezzamenti “speciali”.

Gli apprezzamenti di Cuadrado a Dybala

Il gol non ha, infatti, lasciato indifferente l’ex compagno di squadra dell’argentino, Juan Cuadrado. Arrivato in mixed zone per le consuete interviste post gara e non pensando di essere già collegato con lo studio di SkySport, il colombiano della Juventus ha chiesto al giornalista informazioni sulla gara della Roma. All’Olimpico erano appena andati in archivio i tempi regolamentari e le immagini del match sui monitor in zona mista a Lisbona sorprendono il bianconero, che chiede senza nasconde la propria soddisfazione e ammirazione: “Ha fatto gol Dybala? Ma Paulo non era infortunato?“.

Il colombiano ha, poi, a cui ha aggiunto: “Ha fatto un gol uguale a quello con la Lazio!“, ricordando un’altra gran giocata dell’ex compagno di squadra ai tempi in cui condividevano lo spogliatoio. Altre parole al miele per la Joya anche durante l’intervista: “Con Paulo parliamo spesso, perché siamo molto amici. Ricordo che aveva fatto un gol uguale contro la Lazio quando giocava con noi”.

La risposta di Dybala a Cuadrado

Riportato al diretto interessato, il messaggio di Cuadrado ha fatto piacere anche a Dybala, che al termine del match della Roma, sempre ai microfoni di Sky ha commentato: “Sì, è vero, per come è finita l’azione, il gol è molto simile: sono andato in scivolata e la palla è andata su quell’angolo. L’inizio dell’azione, però, è stato diverso, anche se, se non ricordo male, è arrivato più o meno negli stessi minuti, a poco dalla fine della partita…. quella porta, evidentemente, mi porta fortuna“.

I commenti dei tifosi bianconeri

Sui social, i tifosi bianconeri non hanno mancato di commentare l’episodio. C’è chi scrive: “Non ce la faccio troppi ricordi“, e chi ritorna polemicamente sul mancato rinnovo dell’argentino e commenta: “Lo abbiamo regalato, eh ma Arrivabene“, e chi se la prende con lo staff medico bianconero: “A Roma lo staff atletico fa miracoli, cosa che non succede a Torino”. Infine, un tifoso chiede: “Se non l’ha superata lui, come possiamo farlo noi?”.

