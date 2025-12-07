Europei, Curtis più forte del raffreddore: oro, argento, bronzo e “quasi” record. Poi litiga: “Vuoi gareggiare tu con la febbre?”

La 19enne stella del nuoto azzurro conquista la medaglia del valore più prezioso nei 50 dorso nonostante l’influenza che l’ha condizionata negli ultimi due giorni. E si mette a battibeccare sui social

Un oro nei 50 dorso, un argento nei 50 stile e infine un bronzo nella staffetta 4×50 mista femminile. La giornata da sogno di Sara Curtis sarebbe stata arricchita anche dal record europeo nei 50 dorso che però dura poco più di un’ora prima dell’arrivo in vasca di Steenbergen. Una giornata da sogno portata a casa con febbre, raffreddore e un po’ di pepe sui social.

Sara Curtis, record pazzesco nei 50 dorso

Una prova che sta mettendo sempre di più nel suo motore e nel suo bagaglio ma prevedere una prestazione così era oggettivamente difficile prevederla. Sara Curtis conquista la medaglia d’oro e il record europeo nei 50 dorso (che però verrà superato nel corso della staffetta dall’olandese Steenbergen) mandando un messaggio molto chiaro a tutta la sua concorrenza. Il 25”49 stampato nella finale di Lublino dimostra che la sua crescita è impressionante e che i limiti da esplorare sono quasi impossibile da prevedere. Due subacquee da sogno per la 19enne azzurra che entrava in vasca con una condizione non ottimale a causa del raffreddore che l’ha tormentata negli ultimi giorni. Solo una battuta ai microfoni per lei visto che gli impegni non sono finiti. Tra qualche minuto infatti ci sono i 50 stile, la sua gara, dove spera di salire ancora una volta sul podio: “Ce l’ho fatta mamma. Sono molto contenta, adesso però ho il 50 stile”.

L’argento nei 50 stile

E i 50 stile arrivano con Sara che prova a dare un nuovo assalto all’oro, che stavolta non arriva ma c’è un argento ex aequo con la francese Gastaldello con il tempo di 23”41, in una gara in cui Silvia Di Pietro arriva quarta. “E’ stato molto divertente, l’ho presa un po’ come una sfida. Esserci riuscita nelle condizioni in cui ero stamattina, oggi ho dormito 18 ore, è stato molto faticoso”.

La giornata di Sara Curtis però non è finita con Sara Curtis chiamata a scendere in vasca anche nella staffetta 4×50 mista. Le azzurre non partono di certo favorite ma con una prova di carattere Sara con l’aiuto di Cocconcelli, Burato e Di Pietro riescono a conquistare comunque un bronzo molto prezioso.

Il litigio sui social

Una giornata da sogno per Sara Curtis che conferma di essere la nuova grande stella del nuoto italiano. Il podio nei 100 stile conquistato sabato però a qualche tifoso non è piaciuto e sui social è arrivato un commento piuttosto critico: “Mi fa rabbia vederla respirare dopo ogni sub. Avrebbe tirato giù almeno 3 decimi o mezzo secondo. Sarebbe cambiato nulla a livello di podio, ma sotto 51 era assolutamente fattibile”. E Sara oltre che grande atleta si conferma anche un bel caratterino e risponde: “Vuoi gareggiare tu con la febbre?”.