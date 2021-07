Entra nel futuro della Serie A e approfitta dell'offerta speciale DAZN

Come sappiamo il futuro della Serie A TIM sarà targato DAZN. La principale piattaforma sportiva mondiale ha, infatti, acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato italiano fino al 2024. Un accordo che trasforma DAZN nel principale broadcaster della Serie A TIM per le prossime tre stagioni.

Serie A, una stagione che promette spettacolo

La stagione 2021/2022 si prospetta infuocata e, mai come quest’anno, la lotta per lo scudetto promette fuochi d’artificio e colpi di scena a ogni giornata. In attesa di scoprire gli affari più pregiati che il calcio mercato regalerà al nostro campionato, i cambi alla guida delle big promettono scintille. Con il ritorno sulle panchine di Serie A di allenatori del calibro di Allegri, Mourinho, Spalletti e Sarri, lo spettacolo è assicurato.

Si parte nel weekend del 21-22 agosto. Trentotto giornate di pura passione con tantissime novità, a partire dal calendario a gironi asimmetrici, che verrà presentato il prossimo 14 luglio e che regalerà un’incognita in più, per un modo tutto nuovo di vivere la Serie A. Ma la svolta è anche per i tifosi e, grazie a DAZN, nel modo di godersi al meglio tutto il campionato comodamente da casa con un solo abbonamento.

Il momento migliore per entrare in DAZN è adesso

Questi sono i giorni migliori per attivare DAZN e prepararsi al meglio alla prossima stagione. Infatti, per i nuovi abbonati DAZN ha pensato a un’offerta speciale, che permetterà di entrare nel futuro della Serie A a prezzo ridotto. Fino al 28 luglio, sarà possibile abbonarsi a 19,99 euro al mese per i primi 14 mesi, invece che 29,99 euro al mese. Gli attuali clienti di DAZN avranno invece i mesi di luglio e agosto gratis e dal prossimo settembre pagheranno 19,99 euro al mese per i successivi 12 mesi.

Per le prossime tre stagioni, DAZN trasmetterà tutte le gare di Serie A: 10 partite a giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Si tratta del più grande e completo pacchetto di diritti sportivi mai assegnato a una piattaforma di streaming che, con il passaggio dalla tv tradizione all’OTT, segna un punto di svolta verso una modalità di fruizione moderna e flessibile.

Un accordo storico, che permetterà ai tifosi di ritrovare su unica piattaforma e sempre a portata di click l’intera Serie A. Inoltre, DAZN consente di connettere fino a sei dispositivi diversi e di godersi tutto lo sport dei suoi canali su due device in contemporanea. Con la possibilità di disdire quando si vuole, con un semplice clic.

DAZN, tutta la Serie A TIM e il meglio del calcio

In tre stagioni, DAZN trasmetterà 266 partite di Serie A in esclusiva e 114 in co-esclusiva. Ma non solo. Infatti, l’abbonamento permette di avere accesso all’intera offerta DAZN. Una proposta capace di soddisfare tutti gli appassionati di calcio con tutta la Serie BKT, tutta la UEFAEuropa League, il meglio della nuova UEFA Europa Conference League e i canali tematici ufficiali di FC Internazionale e AC Milan.

Ma DAZN vuol dire anche calcio internazionale. Con la possibilità di godersi tutta LaLiga, il calore della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana, il fascino dell’FA Cup e della Carabao Cup, ma anche lo spettacolo della MLS e della UEFA Women’s Champions Leauge, oltre ad alcuni match di FA Women’s Super League e della Division 1 Féminine.

Ma DAZN non è solo calcio e gli abbonati potranno godere dell’intera offerta multisport. Un pacchetto di sport e adrenalina che comprende la MotoGP, la Moto2 e la Moto3, ma anche NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e rugby con Guinness PRO14 e Indycar, oltre a un ricco catalogo di DAZN Originals e altri contenuti sportivi, a cui si aggiungono i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

