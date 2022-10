LIVE INTER - ROMA 1-1 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano è tutto pronto per Inter-Roma, anticipo della 8ª giornata di Serie A.11:26

I nerazzurri, reduci dalla sconfitta subita ad Udine, vanno alla ricerca di riscatto per non perdere ulteriore terreno dai piani alti della classifica.11:29

I giallorossi, attualmente a quota 13 punti in classifica, si presentano a questo appuntamento dopo il KO interno incassato contro l'Atalanta.11:29

INTER (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Handanovic - Acerbi, Skriniar, Bastoni - Dumfries, Asllani, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Onana, Botis, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Mkhitaryan, D'Ambrosio, Darmian, Carboni, Zanotti, Stankovic. All. Simone Inzaghi.17:01

ROMA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Celik, Cristante, Matic, Spinazzola - Zaniolo, Pellegrini - Dybala. A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Tripi, Viña, Bove, Volpato, Camara, El Shaarawy, Zalewski, Belotti, Abraham, Shomurodov. All. vice Salvatore Foti.17:39

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), solo tra il 1935 e il 1941 ha infilato una serie più lunga di match senza sconfitte contro i giallorossi (12 in quel caso) - l’ultima vittoria della Roma contro i nerazzurri in Serie A risale infatti al 26 febbraio 2017 (1-3 al Meazza).11:27