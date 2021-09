LIVE MILAN - LAZIO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Milan-Lazio, gara valida per il 3° turno di Serie A. 11:12

Nel campionato scorso, vittoria dei rossoneri per 3 a 2, con il gol decisivo segnato da Theo Hernandez al 92'. 11:16

Pioli ritrova Kessié e Ibrahimovic: l'ivoriano dall'inizio, lo svedese inizia dalla panchina; Rebic, Florenzi e Romagnoli titolari. Sarri non rischia Lazzari - che va in panchina - e schiera Marusic a destra; confermatissimo il tridente Pedro-Immobile-Felipe Anderson. 17:21

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:42

Squadre in campo agli ordini di Chiffi: padroni di casa in maglia rossonera, ospiti in casacca celeste. 17:59