Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori12:02

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Juventus e Torino, incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A.12:02

Derby carico di significati per le due squadre distanti in classifica ma entrambe alla ricerca di un deciso cambio di passo. I bianconeri, al momento quarti, non hanno ancora inanellato due vittorie consecutive ma sono reduci dal successo sulla Dinamo Kiev in Champions che ha parzialmente allontanato le nubi arrivate col pari di Benevento; i granata invece sono terzultimi con una sola vittoria all'attivo, consci però che un successo nella gara più sentita potrebbe cambiare il corso dell'intera stagione.16:51

Storia recente dominata dai bianconeri che negli ultimi dieci precedenti tra campionato e Coppa Italia hanno portato a casa otto vittorie e due pareggi. L'ultimo derby granata risale alla stagione 2014-15 e si chiuse sul punteggio di due a uno grazie a Darmian e Quagliarella che ribaltarono l'iniziale vantaggio bianconero di Pirlo.16:52

Formazioni ufficiali e Juventus in campo col 4-4-2: Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Kulusevski - Dybala, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Alex Sandro, Dragusin, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Portanova, Da Graca.17:02

Il Torino si schiera con un 3-5-2: Sirigu - Lyanco, Nkoulou, Rodriguez - Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi - Zaza, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Bremer, Vojvoda, Buongiorno, Izzo, Segre, Horvath, Edera, Lukic, Gojak, Vianni, Bonazzoli.17:12

Pirlo senza Morata out per squalifica ripropone Dybala dal primo minuto al fianco di Ronaldo con Chiesa e Kulusevski, preferito a Ramsey, esterni del centrocampo a quattro orchestrato da Bentancur e Rabiot. In difesa Danilo riprende possesso dell'out di sinistra con Cuadrado sul versante opposto e Bonucci-De Ligt coppia centrale.17:00