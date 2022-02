LIVE INTER - MILAN 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori17:42

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Milan, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.17:42

Il primo big match dopo la sosta è proprio il derby di Milano, che mette di fronte la prima e la terza in classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono i tre punti, non solo per prendersi la supremazia cittadina, ma anche per allungare a +7 (con una partita in meno) su una diretta concorrente per lo Scudetto. La Beneamata non perde dalla sfida contro la Lazio del 16 ottobre ed è la grande favorita per la riconquista del titolo.17:47

Partita ancor più fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli, che hanno a disposizione un solo risultato per tornare veramente in corsa per la prima posizione: la vittoria. Il momento del Diavolo, però, non è dei migliori, visto che nelle ultime due partite non è riuscito a portare a casa i tre punti.17:48

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez, Curatolo.17:50

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera in campo con un 4-2-3-1: Maignan - Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, Kessié, Leao - Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Tomori, Florenzi, Bakayoko, Krunic, Messias, Castillejo, Diaz, Maldini, Lazetic.17:52

Formazione annunciata quella di Simone Inzaghi, che scioglie gli unici dubbi in favore di Dumfries e Lautaro Martinez, preferiti rispettivamente a Darmian e Sanchez. Il cileno è tornato a Milano più tardi rispetto all'argentino e sarà l'unica carta offensiva a gara in corso a favore dell'ex allenatore della Lazio. Non va nemmeno in panchina l'ultimo arrivato, Caicedo, mentre è ancora infortunato l'altro nuovo acquisto, Gosens.17:55

Assenze importanti per Stefano Pioli, costretto a rinunciare al suo totem Ibrahimovic, infortunato così come Kjaer e Rebic. Recupera soltanto per la panchina, invece, Fikayo Tomori, che lascia a Kalulu il suo posto al centro della difesa. Calabria la spunta su Florenzi a destra e davanti avrà Saelemaekers, preferito a Messias. Avanza in posizione di trequartista Kessié, che lascia spazio a Bennacer in mezzo al campo e agirà alle spalle di Giroud. Panchina per Brahim Diaz.17:58

Quasi tutto pronto a San Siro per l'inizio del derby. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Guida darà il via al match.17:58

Fischio d'inizio di INTER-MILAN. Il primo pallone del derby è giocato dai rossoneri.18:01

2' Subito grande ritmo al Meazza. Pressione forte da parte di entrambe le squadre.18:03

3' Saelemaekers allarga per Calabria che crossa di prima. Perisic devia e il pallone finisce in corner.18:05

5' Altra sfida tra il croato e il vicecapitano del Milan, stavolta dall'altra parte del campo. Il traversone basso del numero 14 finisce tra le mani sicure di Maignan.18:10