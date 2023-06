Dopo le polemiche e un giorno di riposo, riprende l'Europeo Under 21

Fari su Georgia-Belgio, Portogallo-Olanda, Ucraina-Romania e Spagna-Croazia

24-06-2023 08:44

Dopo il giorno di riposo servito più che altro da collettore delle polemiche per le decisioni arbitrali in Francia-Italia, il campionato europeo Under 21 riparte dalla seconda giornata della fase a gironi. Oggi, sabato 24 giugno, quattro sfide, in cui scenderanno in campo le squadre dei gruppi A e B. Come di consuetudine nel cartello di presentazione della competizione in corso in Romania e Georgia, tre sfide alle 18 e una alle 20,45. Nel tardo pomeriggio, spazio alla sorprendente Georgia (3 punti) contro il Belgio (1) di capitan Charles De Ketelaere e alla sfida tra Portogallo (che ha pagato dazio per 0 a 2 nella gara d’esordio contro i padroni di casa e deve cancellare lo 0 dalla casella dei punti) e Paesi Bassi. Nel gruppo B, sempre con fischio d’inizio alle 18, Romania (che deve rifarsi dalla pesante debacle per 0 a 3 patita contro la Spagna) al cospetto dell’Ucraina (3 punti dopo l’1-0 alla Croazia). Spagna-Croazia sarà proprio il match delle 20,45 alla Superbet Arena – Giulesti di Bucarest e che verrà diretta – quasi come un premio nonostante le nefandezze in Francia-Italia – dal fischietto olandese Allard Lindhout.

Proprio a causa dei rigori plateali negati agli Azzurrini di Paolo Nicolato e, soprattutto del gol di Raoul Bellanova non assegnato nonostante la palla – colpita di testa al 92′ della sfida ai transalpini – fosse entrata di mezzo metro oltre la linea di porta prima di essere respinta dal francese Lukeba, è stato deciso – in maniera ancor più beffarda – la Uefa ha deciso che dai quarti di finale verrà usata la tecnologi VAR.