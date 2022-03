Champions League, Lille Chelsea: dove vederla in tv o streaming su Sky, Mediaset, Amazon

15-03-2022 | 23:00

La Champions League 2021/2022 viene trasmessa da diversi emittenti televisivi: Sky, Mediaset ed Amazon. Ma c'è una grossa novità rispetto all'anno scorso. Per tutto il prossimo triennio la Champions League si potrà seguire su Sky (in streaming su NOW) che ha acquistato i diritti di 121 gare su 137, mentre le restanti 16, migliori match del mercoledì, sono state acquistate da Amazon che le trasmetterà sulla propria piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Mediaset ha ottenuto l'esclusiva in chiaro, che andrà in onda su Canale 5, della migliore partita del martedì (17 match) e della finalissima oltre ad altri 104 match in streaming (che saranno disponibili on demand sulla piafforma Infinity +).

Dove vedere Lille - Chelsea di Champions League, in diretta tv e streaming

Lille - Chelsea è una partita valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022.

Arbitro del match sarà il signor Davide Massa coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR ci sarà Massimiliano Irrati. La partita è in programma il 16-03-2022 alle ore 11:00 nello stadio Stade Pierre-Mauroy di Lille e verrà trasmessa sulla piattaforma Mediaset Infinity e sarà trasmessa in chiaro anche su Sky Sport 1.

La partita si può seguire minuto per minuto anche con il live di Virgilio Sport. Il link alla partita su Virgilio Sport verrà inserito un'ora prima del match.

