L’argentino attaccato sui social dai tifosi della Juventus, inviperiti per l’esultanza al termine della gara di Roma e per la deposizione alla Guardia di Finanza sulla manovra stipendi

07-03-2023 12:22

Paulo Dybala è stato attaccato duramente sui social network dai tifosi della Juventus per l’esultanza a fine gara dopo il successo della Roma sui bianconeri, ritenuta poco rispettosa nei confronti della sua ex squadra. Dietro l’attacco all’argentino, che ha dato la sua spiegazione su Telegram, ci sarebbe però anche una “vendetta” dei tifosi per la deposizione fatta alla Guardia di Finanza sulla manovra stipendi.

Roma-Juventus, Dybala attaccato dai tifosi bianconeri

È giusto esultare per aver battuto la propria ex squadra? No secondo molti tifosi della Juventus che hanno scaricato giudizi al veleno su Paulo Dybala, colpevole di aver festeggiato la vittoria della sua Roma sui bianconeri nel big match di domenica sera.

Al fischio finale Dybala s’è lasciato a una schietta esultanza insieme al compagno di squadra Wijnaldum, ma ciò ha provocato le critiche dei suoi ex tifosi. “Un bene che si sia levato dalle scatole…”, scrive lo juventino Davide in uno dei commenti alla vicenda u Twitter. “Quanto sono contento che lo hanno preso a calci non rinnovandogli il contratto”, aggiunge JJJ. “E qualcuno ancora rimpiange ‘sto cretino”, scrive Alf.

Dybala nel mirino degli juventini per la manovra stipendi

Secondo il Corriere dello Sport, l’esultanza di Dybala al termine di Roma-Juventus ha rappresentato anche uno sfogo per il giocatore, reduce da una settimana piuttosto complicata. Già prima della partita dell’Olimpico, infatti, i tifosi della Juve avevano accusato l’argentino di essere un ingrato per la deposizione resa alla Guardia di Finanza in merito alla manovra stipendi, nella quale ha spiegato di vantare ancora un credito 3 milioni di euro con la Juventus. Gli attacchi a Dybala, dunque, sarebbero motivati non solo dall’esultanza, ma anche dalla sua volontà di collaborare con gli inquirenti nelle indagini che coinvolgono i bianconeri.

Le parole di Dybala ai tifosi della Juventus

Dybala ha poi provato a chiarire la sua posizione sull’esultanza al termine della vittoria della Roma rispondendo ai tifosi della Juventus sul suo canale Telegram. “So che è difficile per voi – ha scritto l’argentino – lo è anche per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante”.

Dybala legittimamente non ha chiesto scusa, ma ha spiegato di non avere nulla contro la Juventus. “Non ho esultato per un gol e non sono andato in faccia a nessuno – ha concluso l’attaccante – . Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vedete così, vi mando un forte abbraccio, vi voglio bene”.