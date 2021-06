Euro 2020, Belgio: Courtois pronto a fermare Cristiano Ronaldo

Iniziano gli ottavi di finale di Euro 2020 e, a parte l’Italia che giocherà questa sera contro l’Austria, una delle sfide più interessanti di tutte è senza dubbio Belgio-Portogallo, in programma domani sera 27 giugno alle ore 21:00. Questo sarà il primo incontro in uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali) tra Belgio e Portogallo; dopo la sconfitta per 3-0 in occasione delle qualificazioni alla Coppa del Mondo nel settembre 1989, il Portogallo è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro il Belgio, considerando tutte le competizioni (3V, 2N).

Tra i tanti protagonisti di questa sfida c’è indubbiamente il portiere dei Diavoli Rossi Thibaut Courtois, estremo difensore di grande talento che attualmente milita nel Real Madrid, ex squadra proprio del grande rivale di domani sera, Cristiano Ronaldo. Dal ritiro della Nazionale, Courtois ha parlato dell’asso portoghese e di come l’ha studiato per fermare i Campioni d’Europa in carica. Nello specifico, come riportato dalla Gazzetta dello Sport edizione odierna, Curtois spiega di essersi preparato anche in caso di calci di rigore. Ecco le sue parole:

“È sempre lo stesso dei tempi in cui lo affrontavo nell’Atletico contro il Real, uno dei più grandi. Guardo molti video, mi concentro su come si gira e su come calcia, memorizzo i punti in cui arrivano i palloni dei suoi tiri. Cerco di interpretarlo. Lui è forte, ma io mi sono evoluto, forse di più. La partita può finire ai rigori, è un rischio calcolato. Ho ricevuto la lista dei probabili rigoristi del Portogallo, dieci nomi, e di quei dieci giocatori ho analizzato gli ultimi 10-15 rigori tirati, assieme a Mignolet e Sels (gli altri portieri del Belgio, ndr) e al nostro preparatore Erwin Lemmens. Abbiamo fatto un lavoro di squadra. Il Portogallo è una buona squadra, a centrocampo alzano un bel muro e sanno come si vince un Europeo perché lo hanno già fatto”.

Ricordiamo che proprio il portoghese Cristiano Ronaldo, trascinatore del Portogallo, è diventato il giocatore ad aver segnato il maggior numero di gol tra Europei e Mondiali, grazie alla doppietta realizzata contro la Francia che gli ha concesso di scavalcare Miroslav Klose (19) raggiungendo quota 21 gol. Inoltre, Ronaldo ha già segnato due doppiette a Euro 2020 – nessun giocatore ne ha mai fatte registrare tre in un singolo Campionato Europeo.

OMNISPORT | 26-06-2021 12:31