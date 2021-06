Euro 2020, Francia-Svizzera: le probabili formazioni

Francia e Svizzera si sfideranno stasera, lunedì 28 giugno, alle ore 21.00, nel sesto degli ottavi di finale in programma a Euro 2020.

Nella Francia Koundé potrebbe essere confermato sulla fascia destra, con Rabiot di nuovo sulla corsia mancina. In questo caso out Hernandez visto che non è al meglio. In mezzo al campo potrebbe dunque rivedersi Tolisso. Davanti spazio al tridente dei sogni formato da Mbappè, Benzema e Griezmann.

Nella Svizzera ecco Shaqiri trequartista dietro le punte Seferovic ed Embolo. Torna Rodriguez tra i tre di difesa con Zuber a correre sulla fascia sinistra. Freuler e Xhaka i due cercheranno di lottare a centrocampo e costruire gioco.

PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3) : Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.

SVIZZERA (3-4-1-2) : Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo.

OMNISPORT | 28-06-2021 12:52