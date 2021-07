Euro 2020, i tifosi italiani rendono omaggio alla Svizzera

Dopo aver regalato la più grande sorpresa a questo Europeo eliminando la Francia agli ottavi, la favola della Svizzera si ferma ai quarti. Con l’1-1 tra tempi regolamentari e supplementari, firmato da Jordi Alba e l’ex Inter Shaqiri, a decidere la gara contro la Spagna sono quegli stessi rigori che avevano permesso agli elvetici di mandare a casa Mbappé e compagni. In attesa di Belgio-Italia, sui social, i tifosi azzurri rendono giustamente omaggio alla Svizzera che a conti fatti, in questo Euro 2020, ha perso solo una volta, proprio contro l’Italia nella seconda gara del girone.

Euro 2020, i tifosi italiani onorano la Svizzera

I tifosi italiani che applaudono gli svizzeri sui social non sono pochi. C’è chi scrive: “In ogni caso, onore agli elvetici!“, e ancora: “Dispiace molto per la Svizzera”, “Mi dispiace assai per la Svizzera. Hanno dimostrato di essere una bellissima squadra, che ci crede fino alla fine. È sempre brutto vedere una squadra perdere ai rigori (tranne per la Francia: è una goduria vedere i francesi perdere ai rigori)”.

I messaggi sono davvero molti, un altro tifosi italiano twitta: “La Spagna supera ai rigori una splendida Svizzera. Per me applausi solo per gli elvetici”, qualcuno legge un bel messaggio di inclusione nella nazionale svizzera: “Resta sempre la bella storia di questa nazionale multietnica che poteva diventare una favola”. Non manca poi chi rimarca la gufata Rai e scrive: “Telecronista RaiSport: ‘squadra di rigoristi che vince non si cambia’ 3 rigori su 4 sbagliati!”.

Euro 2020, la Spagna non convince i tifosi italiani

In molti dimostrano non apprezzare la partita della Spagna. Qualcuno mette nel mirino l’arbitro per l’espulsione molto dubbia a Freuler e twitta: “Solo un arbitro idiota può condizionare e rovinare una partita importante assegnando un cartellino rosso assolutamente inappropriato. Svizzera esce a testa alta Spagna NON pervenuta“.

Un altro tifoso azzurro scrive: “La Svizzera esce immeritatamente ai rigori… Se c’era una che doveva uscire era la Spagna”, qualcuno si sbilancia anche dimostrando ottimismo: “Sta Spagna sta andando avanti per opera e virtù dello Spirito Santo. Inguardabile. Una delle peggiori degli ultimi anni. Ma tant’è, semifinale. Speriamo di beccarli, si può fare bottino pieno”. Infine, un tifoso premia la Svizzera: “Oggi raccontiamo la storia della Svizzera, una squadra che non aveva speranze contro Francia e Spagna, ma lei non lo sapeva e ci ha creduto lo stesso. Siete i vincitori morali dell’europeo“.

SPORTEVAI | 02-07-2021 21:22