Euro 2020, il tweet di Piqué scatena l'ironia dei social

I rigori, si sa sono un’estasi per chi li vince una cocente delusione per chi perde. Crudele o benevolo che sia, la ferocia e le emozioni che regalano quei dieci duelli uno contro uno sono qualcosa di unico. Ieri sera a godere è stata l’Italia, con uno straordinario Gigio Donnarumma, che manda a casa la Spagna ci regala la finale dell’undici luglio, in attesa di scoprire chi affronteremo tra Danimarca e Inghilterra. Al termine della gara di ieri sera, dopo essersi complimentato con la Roja di Luis Enrique per il cammino nell’Europeo, Gerard Piqué ha postato un tweet che farà discutere a lungo e non ha mancato di scatenare un putiferio sui social.

Italia-Spagna, la polemica di Piqué

Con il suo tweet, il difensore del Barcellona che, per anni, è stato anche tra le colonne della nazionale spagnola ha, infatti, messo in discussione la formula con cui vengono gestiti i calci di rigore e scatenato un gran putiferio sui social:

Non è un caso che nelle quattro partite di Euro 2020 e Copa America che sono finite ai rigori abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e in tornei come questi non mi sembra giusto che un pareggio ti faccia partire svantaggiato.

Poi, rispondendo a un fan che gli chiedeva come si sarebbe potuto fare, Piqué aggiunge:

Penso che il format migliore sia ABBAABBAAB… in questo modo le squadre, se non falliscono, si alternano andando avanti. A livello emotivo cambia molto andare sotto o essere avanti.

Italia-Spagna, i tifosi azzurri rispondono a Piqué

La polemica lanciata da Piqué attira un’infinità di critiche e scatena l’ironia dei tifosi italiani. Anche perché, in uno dei quattro precedenti citati da Piqué c’è anche quello che ha permesso alla Spagna di superare la Svizzera.

Su Twitter c’è chi scrive: “Ha ragione Piqué!! Propongo che nessuno tiri più il primo rigore, si partirà direttamente dal secondo“, e ancora: “Il tuo capitano doveva vincere al lancio della moneta… avete perso anche lì … quindi zitto e rosica in silenzio“. Qualcuno propone soluzioni alternative: “Quindi li facciamo tirare contemporaneamente nelle due porte?”, “Io propongo di iniziare dall’ultimo rigore…ma è del mestiere questo???”, “E che famo? Togliamo i rigori unica soluzione”, “Allora lanciamo una moneta e stop…niente rigori”.

E non manca chi ricorda: “Ma se il primo lo ha sbagliato Locatelli!!!!! Mah…”, e anche: “Infatti, per dare loro un vantaggio, abbiamo mandato Locatelli a tirarlo per primo…”. Qualcuno ironizza: “Non per niente si fa un sorteggio forse non lo sa è nel calcio da poco“, “La Spagna ha tirato un rigore in meno, è una roba scandalosa” e un altro tifoso si chiede: “Come si fa tirarli tutti e due per secondi?”, “Chiaramente se ne accorge ora, quando vincevano loro andava bene“.

