Italia-Galles: le formazioni ufficiali, Mancini cambia tutto

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Italia-Galles, partita valida per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2020. Nessuno dei nove precedenti incontri tra Italia e Galles si è concluso con un pareggio: sette successi degli Azzurri e due dei Dragoni. Questa sarà la loro prima sfida tra Europei e Mondiali.

Ampio turnover per Roberto Mancini, che cambia molti uomini rispetto alla sfida contro la Svizzera. Torna Marco Verratti in mezzo al campo, assieme a lui entrano anche Toloi, Bastoni, Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Ricordiamo che gli azzurri sono già qualificati per gli Ottavi di Finale grazie ai due 3-0 contro Turchia e appunto Svizzera

Ecco le scelte dei due CT, Mancini e Page, arbitra Hategan

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All. Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu. All. Page

OMNISPORT | 20-06-2021 17:02