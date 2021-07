Euro 2020, Italia-Spagna: arbitra Brych, solo brutti ricordi

Il match tra Italia e Spagna in semifinale a Euro 2020 sarà arbitrato da Felix Brych. Il fischietto tedesco ha due precedenti importanti: ha diretto la finale di Champions League del 2017 tra Juventus e Real Madrid e una sfida tra azzurri e la roja nel 2016, in un match valido per la qualificazione ai Mondiali terminato 1-1.

Due risultati negativi per l’Italia: La Juventus ha perso la finale 4-1 mentre gli azzurri, anche a causa di quel pareggio, non sono riusciti a qualificarsi primi nel girone(vinto dalla Spagna) e in seguito hanno perso lo spareggio con la Svezia che è costato il Mondiale in Russia.

OMNISPORT | 04-07-2021 14:11