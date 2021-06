Euro 2020, Austria avversaria dell'Italia negli ottavi

Ventiquattro ore dopo la vittoria sul Galles, che ha permesso all’Italia di chiudere in bellezza e a punteggio pieno il girone eliminatorio di Euro 2020 con tre vittorie, sette gol realizzati e nessuno subito, la squadra di Roberto Mancini ha conosciuto il nome dell’avversario negli ottavi di finale.

Si tratta dell’Austria, che affronterà gli Azzurri sabato 26 giugno a Wembley alle ore 21 dopo aver sconfitto per 1-0 l’Ucraina nell’ultima giornata del girone C. Sfuma quindi la possibilità per l’Italia di affrontare il “derby” contro Mauro Tassotti, vice del commissario tecnico dell’Ucraina Andriy Shevchenko.

Nella partita disputata a Bucarest all’Austria è bastato il gol del giovane gioiellino dell’Hoffenheim Christoph Baumgartner, segnato al 20′ del primo tempo, per chiudere il girone a quota 6 punti raggiungere insieme lo storico traguardo degli ottavi di finale, punto più alto dell’Austria nelle fasi finali dell’Europeo, dopo essere sempre stata eliminata al primo turno nell’edizione casalinga del 2008 e in quella del 2016.

Per l’Ucraina invece si palesa il rischio concreto dell’eliminazione: con appena 3 punti, frutto della vittoria contro la Macedonia del Nord, la squadra di Shevchenko rischia di non entrare tra le quattro migliori terze.

Gara a due facce: Austria dominante nel primo tempo, con ritmi altissimi imposti prima e dopo il gol del vantaggio.

L’ex Inter Arnautovic, punta di diamante della squadra di Foda in attacco, si è divorato il gol del raddoppio al 40’, mentre nei primi 45 minuti l’Ucraina è riuscita a creare una sola occasione, con Yarmolenko in mischia poco dopo il gol di Baumgartner.

Nel secondo tempo l’Austria, costretta a fare a meno dello stesso Baumgartner dal 30′ del primo tempo a causa di un brutto colpo alla testa, cala vistosamente e abbassa il proprio baricentro favorendo la crescita dell’Ucraina che non riuscirà però ad andare oltre uno sterile possesso palla con una sola occasione per il pareggio, quando Lainer ha sfiorato il clamoroso autogol sventato dal portiere austriaco Baumann.

Nell’altra partita del girone terza vittoria su tre gare per l’Olanda che ad Amsterdam ha stroncato la Macedonia del Nord per 3-0 con reti del neo acquisto del Barcellona Memphis Depay e doppietta del rinforzo del Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum. Amaro addio al calcio per Goran Pandev, la cui Nazionale esce da Euro 2020 con 0 punti.



OMNISPORT | 21-06-2021 19:54