Euro 2020, Luis Enrique: "Covid? La Spagna ha un piano B"

Il Coronavirus, a pochi giorni dal debutto della Spagna contro la Svezia, ha colpito duramente la squadra di Luis Enrique. Il tecnico ha una speranza: “Nel caso in cui dovesse arrivare a un accordo, mi piacerebbe che i calciatori si vaccinassero il prima possibile”.

“Non è ancora certo che saremo vaccinati. Si sta trattando – dice ancora Luis Enrique – tutti i club hanno avuto casi di Covid e hanno dovuto affrontarlo. Da allenatore mi sono dovuto adattare a una situazione che non avevamo mai avuto. Pensavo che il virus non sarebbe entrato nella ‘bolla’. In questo momento abbiamo un piano B chiaro e conciso e speriamo di non doverlo applicare”.

OMNISPORT | 10-06-2021 14:43