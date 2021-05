Euro 2020: obiettivo passaggio del girone per la Repubblica Ceca

Non ci sono più Nedved, Poborsky, Smicer e Berger su cui poter contare e quindi, il CT Siilhavy dovrà fare di necessità virtù e affidarsi a nomi decisamente meno altisonanti. La stella della squadra attuale è Thomas Soucek, mediano del West Ham e protagonista di una grande annata in Premier League. Tra i calciatori più conosciuti ovviamente anche Patrick Schick, ex Roma, e Antonin Barak, centrocampista del Verona già attenzionato da diverse squadre europee.

Bilancio Gruppo A: G8 V5 P0 S3 GF13 GS11

Miglior marcatore delle qualificazioni: Patrick Schick (4)

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1976, come Cecoslovacchi)

UEFA EURO 2016: fase a gironi

Commissario tecnico: Jaroslav Šilhavý

Detentore del record di presenze nel massimo campionato ceco (465), Šilhavý ha vinto due titoli da allenatore prima di accettare la panchina della nazionale a settembre 2018.

Giocatore chiave: Vladimír Darida

Centrocampista a tutto campo dell’Hertha Berlin, è un esempio per i compagni e ha ispirato la sorprendente vittoria di ottobre contro l’Inghilterra.

Osservato speciale: Tomáš Souček

Cuore pulsante del centrocampo ceco, è stato votato miglior giocatore del suo paese nella stagione 2018/19, culminata con la vittoria del campionato da parte dello Slavia Praga. Votato miglior giocatore dai giornalisti nel 2020, ora milita nel West Ham.

Lo sapevi?

La Repubblica Ceca ha sempre partecipato al Campionato Europeo UEFA da nazione indipendente, raggiungendo sette fasi finali consecutive.

Calendario Euro 2020:

14-6 ore 15.00 Scozia-Rep. Ceca; 18-06 ore 18.00 Croazia-Rep. Ceca; 22-6 ore 21.00 Inghilterra-Rep. Ceca

OMNISPORT | 31-05-2021 12:00