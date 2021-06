Euro 2020, Serie A terzo campionato più rappresentato

Il calcio italiano si riscopre protagonista a livello europeo.

Nonostante un’altra annata deludente in Champions League, in attesa di scoprire fin dove si spingerà l’Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020, la Serie A è sul podio dei tornei più rappresentati tra i convocati delle 24 Nazionali partecipanti all’Europeo, che per la prima volta della storia sarà itinerante.

Al netto delle sostituzioni di eventuali giocatori infortunati, possibili entro la mezzanotte del giorno precedente la gara inaugurale, sono ben 74 i giocatori che nell’ultima stagione hanno militato tra Serie A e Serie B che rivedremo ad Euro 2020. Solo i campionati di Inghilterra, prima con 146, e Germania, seconda con 91, contano un numero maggiore di calciatori convocati.

Un risultato non scontato, che vede, limitatamente agli altri campionati topo, l’Italia davanti alla Francia e anche alla Spagna, quest’ultima penalizzata dalla sorprendente assenza di giocatori del Real Madrid dalle convocazioni del ct della ‘Roja’ Luis Enrique.

A livello di club, quello italiano più rappresentato è la Juventus, con 12 elementi convocati. I bianconeri sono al quarto posto assoluto alle spalle di Chelsea e Manchester City, campione e finalista dell’ultima Champions League, entrambi a quota 15, e al Bayern Monaco, terzo con 14.

