Euro 2020, tifosi italiani in difesa dei calciatori inglesi

Dopo la finale di Euro 2020 persa ai rigori contro l’Italia sui tifosi inglesi si sta abbattendo una vera e propria bufera. Polemiche derivate da comportamenti non proprio encomiabili non solo dentro e fuori da Wembley, ma anche – e soprattutto – sui social. Tralasciando gli aspetti meramente sportivi, ad aprire una ferita profonda nella storia di questo Europeo sono gli insulti a sfondo razzista che troppi “pseudo tifosi” inglesi hanno rivolto a quelli che, pochi minuti prima dei calci di rigore, erano pronti a diventare eroi nazionali: Rashford, Sancho e Saka.

I profili Social dei tre calciatori coloured che non sono riusciti a superare Donnarumma sono stati letteralmente presi d’assalto da quelli che, in teoria, sarebbero i loro stessi tifosi. Una marea di messaggi razzisti, frasi ingiuriose, oscene e da condannare, che gli stessi social network hanno faticato a censurare e cancellare. A Manchester è stato anche vandalizzato con frasi razziste il murale dedicato a Rashford per il suo impegno a supporto dei bambini durante le fasi più dure della pandemia da Covid-19. Ci ha pensato una tifosa vera a coprire prontamente con dei teli le frasi oscene riservate all’attaccante dello United. Frasi e gesti che non possono valere un Europeo e che condannano purtroppo il calcio a una sconfitta ancora più dolorosa di quella che si potrà mai incassare su un campo.

Insulti razzisti, la condanna di Southgate e Ferdinand

Ovviamente, occorre non fare di tutta l’erba un fascio ed è doveroso sottolineare come la stragrande maggioranza dei tifosi inglesi abbia preso una posizione molto dura contro questo inaccettabile comportamento. A condannare la cosa sono arrivate anche le dichiarazioni disgustate del commissario tecnico, Gareth Southgate che, dopo aver a lungo abbracciato e accolto le lacrime in campo di Saka in seguito all’errore dal dischetto, in conferenza stampa ha parlato di unità nazionale e descritto come “imperdonabili” gli insulti razzisti. E lo stesso ha fatto la leggenda del calcio inglese Rio Ferdinand, con un lungo post su Twitter in cui, tra le altre cose, ha chiesto alle società che gestiscono i Social di garantire una protezione maggiore e di porre più attenzione su temi delicati come quello del razzismo.

Tifosi italiani in difesa di Rashford, Sancho e Saka

Grandissime manifestazioni anche dai tifosi italiani, che hanno invaso i social con dimostrazioni di affetto e solidarietà per i tre ragazzi. In tanti sottolineano: “Non ha senso inginocchiarsi se poi questi sono gli atteggiamenti dei tifosi inglesi”, e ancora: “è brutto che nel 2021 vengono fatti commenti razzisti ai giocatori Saka, Rashford e Sancho per non aver fatto un goal ai rigori, in più dagli stessi tifosi dell’Inghilterra, i quali dovrebbero essere i primi a supportarli anche avendo sbagliato”, “Saka sei stato più che bravo, a soli 19 anni hai giocato la finale europea. Non meriti nessun commento che ti stanno dando“, “Ma cosa vuol dire che stanno insultando Rashford, Saka e Sancho perché hanno sbagliato il rigore? Raga qui stiamo un po’ impazzendo“.

Ma i commenti di incoraggiamento e supporto che i tifosi azzurri riservano ai tre calciatori inglesi sono davvero una mezza infinità. C’è chi scrive: “Sbagliano i rigori. Vengono riempiti di insulti razzisti sulle loro pagine social. Solo vergogna“, “Personalmente sarei contento di avere nella mia squadra tre talenti come Saka, Rashford o Sancho. Sono il futuro del calcio e nonostante la giovane età hanno avuto il coraggio di andare sul dischetto per tirare il rigore. Respect“, “Massima solidarietà ai tre calciatori che ieri hanno ricevuto offese razziste. Lo scopo dello sport dovrebbe essere quello di unire, nella vittoria così come nella sconfitta. A quanto pare non tutti lo capiscono“.

