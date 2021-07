Italia, svelato il piano dei festeggiamenti: tifosi delusi

È stato finalmente svelato il programma dei festeggiamenti per l’Italia che si è laureata campione d’Europa nella magica notte di Wembley contro l’Inghilterra.

Dopo lo sbarco a Roma alle prime luci dell’alba, con l’immagine, che è già storia, del ct Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini primi a scendere dalla scaletta, il gruppo dei giocatori e lo staff tecnico si sono regalati qualche ora di relax, da soli o, per chi abita a Roma, insieme alle proprie famiglie.

Un momento di stacco meritato per realizzare l’impresa compiuta e dopo una notte ovviamente insonne e dedicata per intero ai festeggiamenti, tanto a Londra dopo la cerimonia di premiazione e le lunghe interviste di rito, quanto sul pullman che ha portato il gruppo da Wembley a Luton, da dove è decollato l’aereo che ha riportato in patria i neo campioni continentali.

Il piatto forte della giornata, come previsto, sarà rappresentato dall’incontro con le istituzioni, a partire dalle ore 17.

L’intera spedizione fresca di titolo europeo, insieme al finalista di Wimbledon Matteo Berrettini, sarà prima al Quirinale, accolta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, testimone oculare del trionfo londinese, e poi a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, che non ha assistito dal vivo alla finale, ma è stato tra i primissimi a congratularsi via social già nei minuti successivi al trionfo ringraziando Mancini: “Gli italiani celebrano il successo della Nazionale ai campionati europei di calcio – ha scritto – Gli Azzurri hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni”.

La brutta notizia per i tifosi italiani riguarda però il fatto che le celebrazioni si chiuderanno proprio con la visita a Palazzo Chigi. Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, le autorità di Roma hanno deciso di non consentire la parata per le vie della città a bordo di un pullman scoperto.

Troppo grande, secondo il parere delle istituzioni, era il rischio di assembramenti per le vie di Roma, in giorni così critici nei quali è tornato alto l’allarme-contagi da Coronavirus causato dall’aumentare dei casi, non solo in Italia, legato alla variante Delta.

Del resto già nelle ore successive alla vittoria, non erano mancate le polemiche da parte di alcuni esponenti politici sui bagni di folla ripresi dalle televisioni in diverse piazze d’Italia, proseguiti quasi per tutta la notte.

Preoccupazione che si unisce a quella, palpabile, dovuta a quanto visto proprio durante la finale, con oltre 60.000 spettatori assiepati sugli spalti di Wembley privi di mascherina e tutt’altro che distanziati.

Nessuna festa popolare con la squadra, quindi, per il trionfo dell’Italia. Mancini e i giocatori saranno liberi di godersi le meritate vacanze già a partire dalla serata di lunedì. Per godersi meglio e appieno un’impresa che è già parte della memoria collettiva e ha consegnato ciascuno dei protagonisti alla storia del calcio italiano.

OMNISPORT | 12-07-2021 16:26