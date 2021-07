Euro 2020, Ciro Immobile al veleno dopo il trionfo: lo sfogo

Ciro Immobile si sfoga dopo il trionfo a Euro 2020. L’attaccante azzurro è stato criticato nelle ultime settimane per le prestazioni insufficienti contro Belgio e Spagna, e anche la prova in finale contro l’Inghilterra non è stata positiva, tanto che Mancini ha deciso di sostituirlo al 55′ con Berardi e di giocare con il falso nove.

Le bocciature degli addetti ai lavori e dei tifosi non sono state digerite dal bomber della Lazio, che su Instagram, rispondendo a un post della moglie Jessica, si è sfogato. “Vita mia i sogni si avverano contro tutto e tutti.Siamo Campioni d’Europa e Scarpa d’Oro, si attaccano al c…o tutti“, il post al veleno.

Lo sfogo è poi continuato nelle stories: “Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev’ u limone!”.

L’Azzurro ha poi festeggiato con orgoglio il suo primo titolo con la Nazionale: “Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande, a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso”, è la frase che accompagna una sua foto con la coppa.

Il ct Mancini lo ha sempre difeso: “Immobile è la Scarpa d’Oro – aveva detto alcuni giorni fa -, è tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. In un Mondiale o in un Europeo il più criticato spesso risolve partita e torneo”.

Un 2021 da incorniciare per Immobile, che nello scorso mese di marzo aveva ricevuto la Scarpa d’Oro, premio per il miglior cannonniere Europeo, per le reti realizzate in Serie A nella stagione 2019/2020, ben 36.

OMNISPORT | 12-07-2021 13:30