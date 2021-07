Euro 2020, Italia-Spagna: Roberto Mancini difende Immobile

In vista del match contro la Spagna in semifinale a Euro 2020, il ct dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa: “Sarà una partita difficile, sarà una partita con tante difficoltà, la Spagna è una squadra straordinaria anche se da qualche anno c’è stato un ricambio. Ci sono giocatori bravissimi e anche l’allenatore lo è. Giocano palla a terra da sempre e sono più avanti di noi su questo. Sarà una partita divertente, vedremo come andrà. Cosa mi intriga? Che se riusciremo a vincere andremo in finale. La Spagna è un avversario ancora più difficile del Belgio“.

Mancini teme la Spagna e ha elogiato il tecnico Luis Enrique: “Negli ultimi vent’anni hanno dominato il calcio nel mondo, non cambieranno adesso. Luis Enrique è un grande allenatore per quel che ha dimostrato: De Rossi non ci ha detto grandi cose su di lui. Riesce a far giocare bene le sue squadre. Se noi e Spagna siamo arrivati qui è con merito, le percentuali sono a metà”.

C’è ansia per la gara ma Mancini confida come sempre nello spirito del gruppo azzurro: “Tensione? Alla vigilia della partita è normale. Sale per tutti, per i giocatori e anche per me. E’ il bello di queste partite. Gruppo unito? Quando c’è un buon rapporto tra tutti, ci sono condizioni ottimali per lavorare. Si è creato un grande rapporto tra ragazzi e staff. Vialli? Con Gianluca è un rapporto che abbiamo da tempo, abbiam vissuto del tempo insieme e c’è un rapporto che va aldilà dell’amicizia. Il rapporto è stato comunque ottimo tra tutti”.

Mancini sostituirà Spinazzola con Emerson: “Sono giocatori diversi, ci dispiace per Leonardo ma siamo contenti che l’operazione sia andata bene. Emerson è comunque un grande giocatore”.

Ciro Immobile è stato criticato dopo la prestazione contro il Belgio ma Mancini non ci sta: “Immobile è la Scarpa d’Oro, ha segnato tanto negli ultimi anni. E in un Mondiale o in un Europeo il più criticato spesso risolve i tornei. Belotti? Aveva preso un colpo col Belgio, ieri non lo abbiamo rischiato. Anche Toloi è a posto”.

La conferenza stampa di Mancini si chiude con una domanda sull’Italbasket qualificata alle Olimpiadi dopo la vittoria sulla Serbia. “Siamo tutti appassionati, l’abbiamo vista e abbiamo esultato con loro. Sono stati straordinari, non è facile vincere in casa dei serbi. E’ stata una gara memorabile”.

