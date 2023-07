Europei Under 21: Sudakov cancella la Francia; Ucraina e Inghilterra in semifinale

L’Ucraina supera a sorpresa la Francia nei quarti di finale grazie a una doppietta del giocatore dello Shakthar Donetsk; l’Inghilterra conquista la quarta vittoria senza subire un gol, battuto il Portogallo.

02-07-2023 23:01

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Ucraina sorprende e non vuole fermarsi agli Europei Under 21. La nazionale di Rotan continua a stupire e manda al tappeto anche la Francia in rimonta grazie alla doppietta di Sudakov e alla rete di Bondarenko. In semifinale anche la corazzata Inghilterra che supera l’ostacolo Portogallo, conquistando la quarta vittoria e conservando inviolata la sua porta.

Sorpresa Ucraina: Sudakov sbatte fuori la Francia

La sorpresa della giornata, ma forse fino ad un certo punto, è rappresentata dall’Ucraina che riesce a mandare ko la quotata Francia. Stavolta non è la stella di Mudryk a brillare alla Cluj Arena ma il talento di Sudakov. La Francia passa in vantaggio al 19’ grazie alla reti di Cherki prima di subire il pareggio del giocatore dello Shakhtar al 32’ su calcio di rigore, prima della fine del tempo arriva anche la rete del raddoppio segata sempre dallo stesso Sudakov.

Nella ripresa la Francia di Kalulu e di Khèphren Thuram (fratello del neointerista Marcus) spinge alla ricerca del pari ma sbatte contro il muro eretto dalla nazionale ucraina che a pochi minuti dalla fine riesce a mettere la gara in cassaforte grazie alla rete di Bondarenko che rende vani gli ultimi tentativi dei transalpini.

Inghilterra infallibile: il Portogallo si inchina

L’Inghilterra si dimostra una delle squadre più forti e più solide di questo campionato europeo. La formazione allenata da Carsley conquista la quarta vittoria su altrettante partite e soprattutto conserva l’imbattibilità. Nel corso di questo europeo nessuno è ancora riuscito a segnare un gol agli inglesi. Niente da fare anche per il Portogallo che ha provato con il possesso palla a scardinare il bunker avversario ma senza successo. Il gol vittoria lo realizza Anthony Gordon, trequartista del Newcastle.

Euro Under21: Israele-Inghilterra e Spagna-Ucraina le semifinali

La grande sorpresa Israele proverà ad alimentare il suo sogno europeo nella semifinale in programma mercoledì alle 18 contro l’Inghilterra. Gli inglesi in questo momento sono per tutti la squadra da battere ma Israele dopo aver battuto la Georgia sta vivendo un momento di grande fiducia e vuole continuare a sognare. Si giocherà sempre mercoledì ma alle 21 l’altra semifinale che vedrà la Spagna, storicamente una delle favorite in questi tornei, vedersela contro l’altra rivelazione: l’Ucraina che ha appena eliminato la Francia.

Le quattro europee al torneo di calcio dell’Olimpiade di Parigi 2024

Con l’eliminazione della Francia si è chiusa intanto la fase di qualificazione olimpica al torneo calcistico di Parigi 2024. Assieme ai francesi, ammessi di diritto in qualità di paese ospitante, ci saranno altre tre semifinaliste: Spagna, Israele e Ucraina. L‘Inghilterra è sempre stata fuori concorso: ai Giochi, infatti, non partecipano le singole federazioni nazionali (Inghilterra, appunto, ma anche Scozia, Galles o Irlanda del Nord), bensì la Gran Bretagna nel suo insieme, che nel calcio non esiste.