Euro2020, dove vedere tutte le partite: sulla Rai in chiaro o Sky

Le partite di Euro 2020 si possono vedere tutte in diretta su Sky. Chi vuole perciò seguire tutti gli incontri, anche quelli all’apparenza meno esaltanti e di richiamo, deve sottoscrivere un abbonamento con la pay tv. Tuttavia più di metà delle partite sono visibili in chiaro sui canali Rai. Non tutte ovviamente ma quelle della Nazionale e molte partite di richiamo si possono vedere sull’emittente di stato, dando per scontato che gli utenti siano in regola con il canone.

Elenco delle partite in chiaro sulla Rai: data | ora | partita

La Rai trasmette in chiaro 27 partite del campionato europeo di calcio. Di queste, 18 partite tra venerdì 11 e mercoledì 23 giugno, valevoli per la fase a gironi. Questo l’elenco completo delle partite del primo turno trasmesse da Rai1:

Giorno Ora Partita Can. Rai venerdì

11 giugno 21.00 Turchia-Italia Rai1 sabato

12 giugno 15.00 Galles-Svizzera Rai1 sabato

12 giugno 21.00 Belgio-Russia Rai1 domenica

13 giugno 15.00 Inghilterra-Croazia Rai1 domenica

13 giugno 21.00 Olanda-Ucraina Rai1 lunedì

14 giugno 21.00 Spagna-Svezia Rai1 martedì

15 giugno 21.00 Francia-Germania Rai1 mercoledì

16 giugno 21.00 Italia-Svizzera Rai1 giovedì

17 giugno 21.00 Olanda-Austria Rai1 venerdì

18 giugno 21.00 Inghilterra-Scozia Rai1 sabato

19 giugno 18.00 Portogallo-Germania Rai1 sabato

19 giugno 21.00 Spagna-Polonia Rai1 domenica

20 giugno 18.00 Italia-Galles Rai1 lunedì

21 giugno 21.00 Finlandia-Belgio Rai1 martedì

22 giugno 21.00 Repubblica Ceca-Inghilterra/Croazia-Scozia Rai1 mercoledì

23 giugno 21.00 Portogallo-Francia/Germania-Ungheria Rai1 mercoledì

Per le fasi a eliminazione diretta, la Rai trasmetterà in chiaro queste partite:

quattro ottavi di finale (Italia il 26 giugno in caso di primo posto nel Gruppo A)

(Italia il 26 giugno in caso di primo posto nel Gruppo A) due quarti di finale (Italia il 2 luglio se qualificata)

(Italia il 2 luglio se qualificata) due semifinali (Italia il 6 luglio se qualificata)

(Italia il 6 luglio se qualificata) la finale

Le partite di Euro 2020 che si vedono su Sky

Le partite in tutto sono 51 e Sky le trasmetterà tutte in diretta, dalla partita d’esordio Italia-Turchia alla finalissima di Wembley dell’11 luglio. Qui il calendario completo di Euro 2020.

Dove vedere le partite di Euro 2020 in streaming

Le partite dell’Europeo sono disponibili in diretta streaming su Sky Go, servizio incluso per gli abbonati Sky, Now Tv, con l’acquisto del pacchetto sport e Rai Play.

Se poi non riuscite a vederle in diretta tv/streaming, l'alternativa è collegarsi su Rai Play.

