Euro2024 a rischio per Lewandowski e Koopmeiners: Polonia e Olanda tremano, ecco come stanno

L'Europeo rischia di perdere due protagonisti annunciati: Polonia e Olanda incrociano le dita per le condizioni di Lewandowski e Koopmeiners. Anche l'Atalanta in ansia.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Euro 2024 è ormai alle porte e la rassegna continentale in Germania rischia di perdere due possibili protagonisti: Lewandowski e Koopmeiners. Polonia e Olanda che si ritroveranno contro domenica 16 giugno per la gara d’esordio del Gruppo D rischiano, dunque, di dover rinunciare alle proprie stelle.

La Polonia trema: dopo Milik anche Lewandowski a rischio forfait?

I biancorossi del ct Michal Probierz hanno già perso Arkadiusz Milik, operato al J-Medical e fuori dagli Europei. Ora tutta la Polonia fa quadrato intorno al suo giocatore più rappresentativo: Robert Lewandowski. La gara numero 150 in nazionale è stata quella della paura: dopo poco più di 30 minuti dall’inizio dell’amichevole di Varsavia poi vinta 2-1 contro la Turchia, il 35enne attaccante del Barcellona è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Paura per Lewandowski: cosa è successo alla stella del Barcellona

Lewa ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando e soltanto in giornata si avranno notizie più certe in merito alle sue condizioni, quando il calciatore sarà sottoposto agli esami di rito. Tuttavia, come spiegato dal giornalista di TVP Sport Mateusz Borek, il suo infortunio non dovrebbe preoccupare perché il classe 1998 ex Bayern Monaco avrebbe avvertito solo una leggera tensione muscolare e ha quindi deciso di lasciare il campo a scopo precauzionale per non rischiare di saltare il debutto a Euro 2024 contro l’Olanda. Ma i guai non finiscono qui per la Polonia: ko è finita anche la punta del Verona Karol Swiderski, che ha anche segnato il gol del momentaneo 1-0.

Olanda, tegola Koopmeiners: niente Europei per l’atalantino?

Piove sul bagnato anche in casa Olanda, che rischia seriamente di dover rinunciare a Teun Koopmeiners. Il forte centrocampista dell’Atalanta è stato costretto a saltare l’amichevole con l’Islanda per un problema muscolare accusato durante il riscaldamento. C’è pessimismo, come si evince dalle parole del ct degli oranje Ronald Koeman: “Ho parlato con il ragazzo e mi sono confrontato con lo staff medico. Non ho sensazioni positive sul suo infortunio, ma incrociamo le dita”. Gli esami strumentali faranno chiarezza sull’entità del suo infortunio: non è escluso che Koop, tra gli eroi del trionfo della Dea in Europa League, possa essere vittima di una lesione.