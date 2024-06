Euro2024, Balotelli rispunta su Instagram: il post sulla Nazionale e la domanda ai tifosi

SuperMario in una story chiede ai follower se il suo destro sia ancora da Nazionale: e non sono pochi quelli che hanno risposto di sì alla singolare autocandidatura del "Bad Boy".

L’Italia di Spalletti non se la passa troppo bene a Euro2024. Dopo il ko con la Spagna, la Nazionale rischia la clamorosa eliminazione al primo turno. Un’ulteriore sconfitta contro la Croazia, abbinata a una vittoria dell’Albania sulla stessa Spagna – e torna puntuale il fantasma del “biscotto”, che sembra ormai essere diventato un tormentone ricorrente per gli Azzurri nelle fasi a gironi delle varie competizioni – costerebbero infatti l’uscita di scena anticipata dell’Italia dalla kermesse in Germania. Un’eventualità che ha scosso dal torpore persino Mario Balotelli.

Italia con problemi in attacco: manca “un Balotelli”

Tra i problemi principali evidenziati dagli Azzurri, già prima del match contro la Spagna, la mancanza di un attaccante di spessore internazionale. Spalletti ha scelto di rinunciare a Immobile, che per la verità in Nazionale non ha mai incantato più di tanto. S’è affidato a Scamacca, che non sta affatto convincendo. Retegui è generoso e si batte con determinazione, ma forse ci vorrebbe qualcosa di più. Come nel caso di Raspadori, che in certi contesti appare troppo “leggero”. Insomma, sembra proprio che alla Nazionale manchi uno come Balotelli. Naturalmente, un Balotelli al top della forma. Quello degli anni d’oro, per intenderci.

La domanda ai follower di Mario: “È da Nazionale?”

Sui social SuperMario sembra suggerire proprio questo, mostrandosi intento a calciare delle punizioni in allenamento e chiedendo sornione ai tifosi: “È un destro ancora da Nazionale?”, con tanto di sondaggio a risposta multipla: sì o no. Una provocazione? O un’autocandidatura tardiva per un posto agli Europei, visto che ormai il torneo è cominciato e il tempo per le convocazioni è scaduto. Fatto sta che il sondaggio è diventato in breve virale sui social. E non sono pochi quelli che hanno risposto di sì: loro uno come Balotelli, viste le condizioni disperate degli Azzurri, soprattutto in attacco, in Germania l’avrebbero portato.

Balotelli e l’Azzurro: ultima presenza a settembre 2018

L’ultima apparizione di Balotelli in Nazionale risale al mese di settembre 2018, all’inizio della gestione Mancini: 1-1 contro la Polonia a Bologna. In precedenza Mario era rimasto lontano dall’azzurro per quattro anni, subito dopo l’eliminazione al primo turno dell’Italia ai Mondiali brasiliani del 2014, ultimo atto dell’era Prandelli. Nelle ultime stagioni l’attaccante ha girovagato tra la Serie B, la Svizzera, la Turchia e ancora la Turchia. Tutte esperienze agrodolci. Nell’ultima annata, in particolare, ha messo insieme tredici presenze in campionato nella Super Lig turca, tra le fila dell’Adana Demirspor, mettendo a segno sette reti.