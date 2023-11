Euro2024: Danimarca ko e si fa male Lindstrom, Slovenia nella storia, Rep.Ceca in Germania ma si dimette il ct

Qualificate a Euro 2024 anche Slovenia, vent'anni dopo l'ultima volta, e Repubblica Ceca. Ansia Napoli per Lindstrom: il danese si è infortunato contro l'Irlanda del Nord.

21-11-2023 11:09

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Slovenia e Repubblica Ceca si aggiungono al gruppo delle nazionali qualificate a Euro 2024. Ma la festa ceca è ridimensionata dalle dimissioni a sorpresa del ct Silhavy. L’Inghilterra chiude con un pareggio e salva la prima fascia. Ennesimo infortunio: ko anche il calciatore danese del Napoli Lindstrom.

Gruppo C: l’Inghilterra salva la prima fascia

Già certa del primo posto nel girone dell’Italia, l’Inghilterra rischia e chiude il suo percorso nelle qualificazioni con un pareggio per 1-1 contro la Macedonia del Nord, grazie al quale si assicura la prima fascia agli Europei. Il debuttante Rico Lewis, gioiellino del City di Guardiola, causa un rigore al 37′ che Bahdi si fa respingere da Pickford, salvo poi segnare sulla respinta. Nella ripresa entra Kane e la punta del Bayern Monaco segna subito.

Classifica Gruppo C: Inghilterra 20, Italia 14, Ucraina 14, Macedonia del Nord 8, Malta 0.

Gruppo E: la Repubblica Ceca vola in Germania, ma il ct si dimette

Missione compiuta: la Repubblica Ceca è l’altra squadra del girone qualificata all’Europeo insieme all’Albania. Contro la Moldavia finisce 3-0 con le reti di Doudera dopo soli 14′, Chory e Soucek nel finale. La gioia per aver raggiunto l’obiettivo è stata però smorzata dalla decisione del ct Silhavy di rassegnare le dimissioni. “Avevamo già deciso prima della partita che non avremmo continuato” ha spiegato a fine match. L’Albania di Sylvinho, prima, si concede un pareggio a reti bianche con Far Oer, che ha chiuso così a quota due punti.

Classifica Gruppo E: Albania 15, Repubblica Ceca 15, Polonia 11, Moldavia 10, Far Oer 2.

Gruppo H: esplode la festa in Slovenia, Napoli in ansia per Lindstrom

La Slovenia si aggiudica lo scontro diretto con il Kazakistan per il secondo posto nel girone e stacca il pass per Euro 2024, vent’anni dopo l’ultima partecipazione. Sesko apre le danze su rigore al 41′, quindi a inizio ripresa il pareggio degli ospiti con Ozarov, prima del sigillo di Verbic all’86’. Ansia Napoli per Lindstrom, infortunatosi durante il match senza obiettivi tra l’Irlanda del Nord e la già qualificata Danimarca, sconfitta 2-0. L’ex Eintracht è stato costretto a uscire al 56′ per una contusione al piede e le sue condizioni dovranno essere valutate al rientro nel capoluogo campano. Niente da fare per San Marino, che non riesce a conquistare neppure un punto dopo essere stato battuto 2-1 dalla Finlandia.

Classifica Gruppo H: Danimarca 22, Slovenia 22, Kazakistan 19, Finlandia 18, Irlanda del Nord 9, San Marino 0.