Euro2024, Spalletti abbraccia Nosotti: il Ct vicino al giornalista Sky dopo la scomparsa della moglie Silvia

Le condoglianze e la vicinanza dell'allenatore azzurro all'inviato della pay-tv satellitare, colpito da un gravissimo lutto nel corso degli Europei in Germania.

Marco Nosotti è tornato al lavoro dopo aver abbandonato in fretta e furia la Germania per la tragica scomparsa della moglie Silvia. Il giornalista Sky ha dato l’ennesima prova di eccezionale professionalità, presentandosi puntuale a Lipsia per il prepartita di Italia-Croazia, match decisivo per il destino degli Azzurri a Euro2024. Il “Noso” è stato accolto dagli abbracci e dalle testimonianze d’affetto dei colleghi, anche quelli delle testate concorrenti. Ma ha ricevuto – soprattutto – un attestato di stima e di vicinanza dal Ct azzurro. Anche Luciano Spalletti, infatti, è rimasto colpito dalla tragedia che ha colpito Nosotti e la sua famiglia.

Euro2024, l’abbraccio di Spalletti a Nosotti a Lipsia

L’episodio, in sé toccante, è stato raccontato in diretta durante la striscia quotidiana dedicata da Sky agli Europei in Germania. Il tecnico di Certaldo, una volta avvistato Nosotti a bordo campo a Lipsia, gli si è avvicinato e lo ha stretto attorno a sé in un caldo abbraccio. Un modo istintivo, sincero, autentico e spontaneo per manifestargli la sua vicinanza, la sua solidarietà, per una tragedia tanto sconvolgente. L’abbraccio di Spalletti a Nosotti, una manifestazione tangibile di quelle che restano le priorità dell’esistenza, anche e soprattutto in un momento come questo.

Spalletti abbraccia Nosotti: le parole di Caressa e Bergomi

Il tutto alla vigilia di Italia-Croazia, partita decisiva e cruciale per il prosieguo della spedizione azzurra in Germania. Marco Nosotti ha voluto esserci, nonostante tutto. Nonostante avesse diritto a qualche giorno per rimuginare il dolore, la perdita, il gravissimo lutto. Ha voluto rituffarsi nel lavoro e ha trovato Spalletti ad accoglierlo con un abbraccio. Significative le parole di Fabio Caressa e Beppe Bergomi a corredo delle immagini. Così Caressa: “Spalletti gli deve aver detto delle belle parole ed è da queste piccole cose che si valuta la dimensione dell’uomo”. Così invece lo Zio: “Il ‘Noso’ è un personaggio a cui tutti gli allenatori, tutti i Ct vogliono bene”.

Lutto Nosotti, la vicinanza del popolo del web al giornalista

Difficile non voler bene a un personaggio come Nosotti, giornalista ormai entrato nel cuore degli appassionati per la sua spontaneità, la sua competenza, la sua umanità. Le stesse caratteristiche, se vogliamo, che si riscontano nel racconto della moglie Silvia, maestra di scuola, da parte di chi la conosceva. Sotto i suoi insegnamenti sono cresciuti tantissimi bambini di Formigine, il paese del Modenese dove Nosotti e la moglie risiedevano. “Noso gran persona oltre che ottimo giornalista, Spalletti ha dimostrato sensibilità non scontata in quel circo che è il calcio”, il commento di un utente. “Bella immagine. Condoglianze sentite al bravissimo Marco”. E ancora: “Bravissimo Lucianone, un abbraccio a Nosotti”.