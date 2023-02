L'urna di Nyon regala un ottavo di finale di Europa League da brividi alla Roma di Mourinho, che se la dovrà vedere con la Real Socieda. I tifosi non fanno drammi

24-02-2023 12:55

Dopo aver fatto suo il playoff contro il Red Bull Salisburgo, dall’urna di Nyon regala alla Roma un ottavo di finale di Europa League da brivido contro la Real Sociedad. Non certo la miglior pescata, ma nemmeno la peggiore (l’Arsenal, ndr) per l’undici di José Mourinho, che ha comunque dimostrato di poter dire la sua contro qualsivoglia avversario. Andata a Roma il 9 marzo all’Olimpico, ritorno il 16 marzo nella bolgia della Reale Arena di San Sebastián. Sui social, i tifosi giallorossi commentano in modo contrastante.

La Roma conquista gli ottavi

Dopo il ko di misura incassato in terra d’Austria, la Roma si è presa con una prova di forza la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Alla rete di Capaldo nel finale della gara della Red Bull Arena hanno risposto Belotti e Dybala per il 2-0 casalinga che ha eliminato gli austriaci e permesso ai giallorossi di avanzare nella competizione europea, ultimo obiettivo stagionale ancora raggiungibile.

Real Sociedad, avversario ostico per la Roma

Sulla strada dell’undici di Mourinho il destino ha messo una sfida non semplice, quella contro una Real Sociedad, terza forza del campionato spagnolo e capace di prendersi la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League in un girone non semplice chiuso davanti al Manchester United.

Un avversario da non sottovalutare, dunque, guidato in panchina dal giovane tecnico spagnolo Imanol Alguacil. I “Txuri-urdin” fanno della tenuta difensiva il proprio punto di forza, a cui si aggiunge l’esperienza di uomini come David Silva e Illarramendi e la freschezza dei vari Oyarzabal, Kubo e Sorloth, che ha già messo a segno 13 reti in 28 presenze stagionali.

Rivivi la diretta del sorteggio di Nyon

La sicurezza dei tifosi

Sui social, i tifosi giallorossi si lasciano andare a commenti dolceamari. Qualcuno sottolinea: “La Real Sociedad, forse, è il secondo peggior sorteggio possibile. Roma sfortunata“. In tanti, però, non fanno drammi e scrivono: “Poteva andare meglio ma la Roma è più forte della Real Sociedad, poi può succedere di tutto in Europa” e ancora: “Non è facile, ma con la nostra fame e con l’inferno dell’Olimpico, la paura non ci può appartenere. FORZA GRANDE ROMA!”, “È andata male, ma poteva andare peggio. Noi siamo la Roma, non dobbiamo temere nessuno“. Non manca, infine, chi si sfoga: “Evitato lo spauracchio Arsenal ci ha detto comunque male. La Real Sociedad è terza in Liga, davanti l’Atletico. Poteva andare molto meglio, tipo Juve. Mai una sc*lata completa“.