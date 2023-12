Europa League, Roma-Sheriff Tiraspol: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

I giallorossi devono vincere e sperare per evitare il secondo posto nel girone. Lukaku titolare, mentre Josè Mourinho continua a trattare il rinnovo

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Il programma dell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League mette di fronte Roma e Sheriff Tiraspol, protagoniste nel gruppo G della competizione UEFA. La compagine moldava è già ampiamente fuori da ogni discorso qualificazione, mentre la squadra allenata da José Mourinho ha staccato in anticipo il pass per la fase ad eliminazione diretta. Salvo sorprese, sarà secondo posto nel girone per i giallorossi, alle spalle dello Slavia Praga, impegnato contro gli svizzeri del Servette in quest’ultimo turno. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni di Roma-Sheriff, con tutte le info utili per vedere la partita in diretta Tv e live in streaming online dalle ore 18.45.

Dove vedere Roma-Sheriff Tiraspol in diretta Tv e streaming: tutte le info

Roma-Sheriff, sfida valevole per la 6a giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmessa in diretta Tv sui canali 204 e 253 di Sky Sport e live in streaming su DAZN, applicazione disponibile anche sulle vostre smart tv grazie a dispositivi quali Ps4 e XBox, senza dimenticare l’opzione SkyQ. Tutti gli abbonati, infatti, potranno accedere all’app di DAZN tramite il tasto Home del proprio telecomando Sky, raggiungendo la finestra dedicata e selezionando l’evento di riferimento.

Non solo Sky e DAZN, perché Roma-Sheriff sarà visibile in diretta streaming anche su NOW Tv a partire dalle ore 18.45, con il pre gara dagli studi di Sky Sport e le voci dei protagonisti dalla mixed zone dello “Stadio Olimpico”. Servizio streaming attivo su Sky Go, app facilmente scaricabile su smartphone e tablet.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato, marcatori e azioni salienti del match sui canali social ufficiali di Roma e Sheriff Tiraspol, con gli highlights dell’incontro che saranno pubblicati su YouTube poco dopo il fischio finale del direttore di gara. Diretta radio su Rai Radio Uno dalle ore 18.30, al termine del GR delle 18. Non è prevista diretta Tv in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni di Roma-Sheriff

José Mourinho riparte dal 3-5-2, con Pellegrini pronto a fare da collante tra centrocampo e attacco, con Paredes in cabina di regia e Bove a completare il trio in mezzo al campo. Sulle corsie esterne spingeranno Karsdorp e Zalewski, con Cristante ad interpretare il ruolo di difensore centrale. Davanti, spazio alla coppia Lukaku-Belotti, complici gli infortuni patiti da Azmoun e Paulo Dybala, che difficilmente recupererà per il big match di fine anno con la Juventus di Max Allegri. Tra i pali, invece, il portiere di coppa Svilar.

Gli ospiti rispondono con un 3-4-1-2, con Zohouri chiamato ad agire alle spalle del tandem offensivo Joao Paulo-Ankeye. Sulle fasce si muoveranno Artunduaga e Ademo, con Talal e Mbekeli a dettare i tempi in mediana. In porta c’è Koval.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Sheriff:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Karsdorp, Pellegirni, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. J. Mourinho.

(3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Karsdorp, Pellegirni, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. J. Mourinho. SHERIFF (3-4-1-2): Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye. All. R. Bordin.

Rinnovo Mourinho, parti più vicine: c’è un ostacolo da superare

José Mourinho tratta per se stesso. Lo Special One sta lavorando in prima persona al suo prolungamento di contratto, senza l’ausilio di terzi, almeno in questa fase. Parti sempre più vicine, con la famiglia Friedkin che si è riavvicinata in queste settimane al manager portoghese, percependo la necessità del tecnico di avere maggiori certezze in ottica futura.

Mourinho è troppo importante per la Roma. Nonostante le ultime discutibili uscite comunicative, l’ex Chelsea e Real Madrid resta la punta di diamante del progetto capitolino, per esperienza, visione e conoscenze. In sede di rinnovo, c’è ancora un nodo da sciogliere: la proprietà vorrebbe rinnovare il contratto del suo allenatore fino al 30 giugno 2025, mentre il trainer lusitano punta ad un prolungamento biennale, con scadenza 2026.

Le parti si riaggiorneranno a ridosso delle festività natalizie, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare all’alba del nuovo anno solare. Mourinho, salvo clamorosi ribaltoni, sarà ancora l’allenatore della prima squadra giallorossa.

