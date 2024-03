Euro2024, i gironi completi: Kvara con Ronaldo: date, orari e calendario

Ucraina nel gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania. Girone duro per la Polonia di Lewandowski, mentre i caucasici affronteranno il Portogallo

27-03-2024 10:55

I risultati delle ultime tre gare degli spareggi hanno delineato definitivamente i giorni per Euro2024. Successo per Georgia, Ucraina e Polonia, che entreranno a far parte rispettivamente del girone F, E e D. Di seguito, tutte le Nazionali qualificate e il calendario aggiornato.

Le ultime tre squadre qualificate agli spareggi

La Georgia ha scritto una pagina importante del suo movimento calcistico qualificandosi per la prima volta alla fase finale degli Europei. Nonostante l’infortunio di Kvaratskhelia, uscito dal campo al 109′ per un problema all’inguine, la Nazionale è riuscita a staccare il pass per il torneo ai calci di rigore mandando ko la Grecia. Fatali gli errori dal dischetto di Bakasetas e Giakoumakis, decisivo il gol di Kvekveskiri. Nella fase a gironi, i caucasici si troveranno nel gruppo F insieme a Turchia, Repubblica Ceca e al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il primo match è fissato per il 18 giugno a Dortmund contro i turchi.

Anche l’Ucraina si è assicurata un posto agli Europei 2024, superando in rimonta l’Islanda di Gudmundsson alla Tarzcynski Arena di Wroclaw. La formazione di Rebrov ha ribaltato il risultato nella ripresa, con i gol di Tsygankov e Mudryk che hanno annullato il vantaggio iniziale dei nordici firmato proprio dall’attaccante del Genoa. Gli ucraini si unieranno al gruppo E insieme a Belgio, Slovacchia e Romania, debuttando il 17 giugno a Monaco di Baviera contro la formazione di Iordanescu.

L’ultima Nazionale ad essersi assicurata l’accesso agli Europei è la Polonia dopo i calci di rigore. Provvidenziale la parta del portiere della Juventus Szczesny, che ha respinto la conclusione di Daniel James. Lewandowsi e compagni entrano nel gruppo D insieme a Olanda, Austria e Francia. La prima sfida sarà il 16 giugno contro gli Oranges.

Risultati playoff

Semifinali

A: Polonia -Estonia 5-1, Galles -Finalndia 4-1

-Estonia 5-1, -Finalndia 4-1 B: Israele- Islanda 1-4, Bosnia Erzegovina- Ucraina 1-2

1-4, Bosnia Erzegovina- 1-2 C: Georgia-Lussemurgo 2-0, Grecia-Kazakistan 5-0

Finali

Georgia -Grecia 0-0 (4-2 d.c.r.)

-Grecia 0-0 (4-2 d.c.r.) Ucraina -Islanda 2-1 (pt 29′ Gudmundsson; st 6′ Cyhankov, 39′ Mudryk)

-Islanda 2-1 (pt 29′ Gudmundsson; st 6′ Cyhankov, 39′ Mudryk) Galles-Polonia 0-0 (4-5 d.c.r.)

Euro 24, i gironi

Di seguito, i gruppi completi:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia, Olanda, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca

Europei 2024, il calendario completo

FASE A GIRONI

14 Giugno

Germania (A1) vs Scozia (A2) (Monaco di Baviera, 21:00)

15 Giugno

Spagna (B1) vs Croazia (B2) (Berlino, 18:00)

Italia (B3) vs Albania (B4) (Dortmund, 21:00)

Ungheria (A3) vs Svizzera A4 (Colonia, 15:00)

16 Giugno

Serbia (C3) vs Inghilterra (C4) (Gelsenkirchen 21,00)

Polonia (D1) vs Olanda (D2) (Amburgo 15,00)

Slovenia (C1) vs Danimarca (C2) (Stoccarda, 18:00)

17 Giugno

Austria (D3) vs Francia (D4) (Düsseldorf, 21:00)

Belgio (E1) vs Slovacchia (E2) (Francoforte, 18:00)

Romania (E3) vs Ucraina (E4) (Monaco di Baviera, 15:00)

18 Giugno

Potogallo (F3) vs Repubblica Ceca (F4) (Lipsia 21:00)

Turchia (F1) vs Georgia (F2) (Dortmund 18:00)

19 Giugno

Croazia (B2) vs Albania (B4) (Amburgo, 15:00)

Scozia (A2) vs Svizzera (A4) (Colonia 21:00)

Germania (A1) vs Ungheria (A3) (Stoccarda, 18:00)

20 Giugno

Spagna (B1) vs Italia (B3) (Gelsenkirchen, 21:00)

Danimarca (C2) vs Inghilterra (C4) (Francoforte, 18:00)

Slovenia (C1) vs Serbia (C3) (Monaco di Baviera, 15:00)

21 Giugno

Polonia (D1) vs Austria (D3) (Berlin0, 18:00)

Olanda (D2) vs Francia (D4) (Lipsia, 21:00)

Slovacchia (E2) vs Ucraina (E4) (Düsseldorf, 15:00)

22 Giugno

Georgia (F2) vs Repubblica Ceca (F4) (Amburgo, 15:00)

Turchia (F1) vs Portogallo (F3) (Dortmund, 18:00)

Belgio (E1) vs Romania (E3) (Colonia, 21:00)

23 Giugno

Svizzera (A4) vs Germania (A1) (Francoforte, 21:00)

Scozia (A2) vs Ungheria (A3) (Stoccarda, 21:00)

24 Giugno

Croazia (B2) vs Italia (B3) (Lipsia, 21:00)

Albania (B4) vs Spagna (B1) (Düsseldorf, 21:00)

25 Giugno

Olanda (D2) vs Austria (D3) (Berlino, 18:00)

Francia (D4) vs Polonia (D1) (Dortmund, 18:00)

Inghilterra (C4) vs Slovenia (C1) (Colonia, 21:00)

Danimarca (C2) vs Serbia (C3) (Monaco di Baviera, 21:00)

26 Giugno

Repubblica Ceca (F4) vs Turchia (F1) (Amburgo, 21:00)

Georgia (F2) vs Portogallo (F3) (Gelsenkirchen, 21:00)

Slovacchia (E2) vs Romania (E3) (Francoforte, 18:00)

Ucraina (E4) vs Belgio (E1) (Stoccarda, 18:00)

OTTAVI DI FINALE

29 Giugno

37 1A vs 2C (Dortmund)

38 2A vs 2B (Berlino)

30 Giugno

39 1B vs 3A/D/E/F (Colonia)

40 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 Luglio

41 1F vs 3A/B/C (Francoforte)

42 2D vs 2E (Düsseldorf)

2 Luglio

43 1E vs 3A/B/C/D (Monaco di Baviera)

44 1D vs 2F (Lipsia)

QUARTI DI FINALE

5 Luglio

45 W39 vs W37 (Stoccarda)

46 W41 vs W42 (Amburgo)

6 Luglio

47 W43 vs W44 (Berlino)

48 W40 vs W38 (Düsseldorf)

SEMIFINALE

9 Luglio

49 W45 vs W46 (Monaco di Baviera, 21:00)

10 Luglio

50 W47 vs W48 (Dortmund, 21:00)

FINALE

14 Luglio

W49 vs W50 (Berlino, 21:00)