Europei U21: risultato storico per Israele, Inghilterra a punteggio pieno. Fuori la Germania

Gli israeliani accedono per la prima volta ai quarti di finale. Esce invece la Germania, che nelle ultime sei edizioni era sempre stata protagonista

28-06-2023 21:43

La Germania dice addio agli Europei U21, dopo un pareggio (con Israele) e due sconfitte (Repubblica Ceca e Inghilterra). È la fine di un ciclo, per una nazionale capace di raggiungere tre finali nelle ultime sei edizione degli Europei U21. Dominatrice assoluta del Gruppo C è invece l’Inghilterra, che ha ottenuto soltanto vittorie e non ha subito gol. Ai quarti di finale per la prima volta nella storia anche Israele (un pareggio con la Germania, una sconfitta con l’Inghilterra e l’odierna vittoria sulla Repubblica Ceca).

Nel gruppo D a passare la qualificazione sono la Francia e la Svizzera, in campo questa sera l’una contro l’altra. A credere in un possibile stravolgimento della situazione fino a un certo punto è stata l’Italia, con una situazione di pareggio, ma poi con il prevalere della Norvegia (già esclusa) sono finite anche le sue speranze. La Francia chiude la fase a gironi con tutte vittorie, la Svizzera con una vittoria (sulla Norvegia) e due sconfitte (Italia e Francia).

Israele – Repubblica Ceca 1-0

Israele ha un solo risultato utile per sperare di superare il girone di qualificazione a disputare i quarti di finale: vincere e superare in classifica i rivali. È questo il tema dominante dell’incontro, in cui è evidente la tensione delle due squadre. Se Israele è costretta a giocare all’attacco alla ricerca di un gol che possa regalargli un risultato storico, la Repubblica Ceca gioca completamente in difesa e con un ritmo basso, così da ridurre le possibili occasioni degli israeliani. Tattica che si risulta evidente anche dal possesso palla (56% per Israele) e dai tiri in porta effettuati (17 vs 7). Nel corso della partita nonostante la padronanza territoriale Israele ha pagato una bassa precisione nei tiri e due importanti errori da parte di Gloukh e di Turgeman (55’). Dopo 15 tentativi all’82’ arriva il gol. A realizzarlo è stato Gandelman, che ha colpito di testa su un passaggio di Gloukh. Sotto di un gol la Repubblica Ceca ha provato a ribaltare la partita, ma senza successo anche per il poco tempo a sua disposizione.

Inghilterra – Germania 2-0

La Germania giunge all’incontro contro l’Inghilterra con un pareggio e una sconfitta. L’Inghilterra è imbattuta. Nonostante giochi con metà squadra titolare a riposo, la differenza si nota sin dai primi minuti di gioco. Al 4’ arriva il primo gol dell’Inghilterra realizzato da Cameron Archer, che arriva su un passaggio di Ramsey anticipando gli avversari e realizza un diagonale sul lato opposto impossibile da prendere per Atubolu. Le residue speranze tedesche vengono definitivamente freddate pochi minuti dopo con il sinistro vincente di Harvey Elliot. I tedeschi provano a riorganizzarsi, ma sono evidenti i limiti della formazione. Le vere occasioni che si presentano nel corso dell’incontro sono tutte per gli inglesi. La vittoria permette all’Inghilterra di chiudere la fase a gironi in testa al gruppo C.

Svizzera – Francia 1-4

La Francia domina contro la Svizzera e chiude la partita sul 4-1. Un risultato che soddisfa entrambe le squadre. Con l’Italia che perde contro la Norvegia, infatti, accedono entrambe ai quarti. Il primo gol è della Francia, che segna su rigore grazie al tiro di Gouiri (15’), che manda la palla sul versante destro basso. Il rigore era stato concesso ai francesi per un fallo di Rieder su Cherki. Tra le due squadre c’è un sostanziale equilibro. Al 35’ arriva il pareggio della Svizzera con Ndoye su palla servita da Amdouni. All’inizio della ripresa la Svizzera si fa più volte molto pericolosa, ma poi è di nuovo la Francia ad andare in rete con Barcola al 65’. La Svizzera spinge in avanti, ma in modo scomposto, mentre la Francia è molto più concreta nel suo gioco. Al 76’ arriva il terzo gol con Cherki e all’81’ il 4-1 grazie all’azione di Caqueret.